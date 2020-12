एडिलेड ओवल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में मिली शर्मनाक हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम पर लग रहे आरोपों का सामना करते हुए अजिंक्य रहाणे ने दूसरे टेस्ट में 112 रनों की कप्तानी पारी खेलकर दिखाया कि 36 रन पर ऑलआउट होने के बावजूद टीम इंडिया किसी के सामने झुकने वाली नहीं है।

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेली रहाणे की इस पारी की काफी तारीफ हो रही है। साथ ही रन आउट होने के बाद रहाणे ने जिस तरह से अपने साथी बल्लेबाज रवींद्र जडेजा को हिम्मत दी, उसकी भी फैंस ने जमकर सराहना की।

दरअसल मामला बॉक्सिंग डे टेस्ट के तीसरे दिन का है। दिन के पहले सेशन में जब जडेजा और रहाणे बल्लेबाजी कर रहे थे। 49 रन पर खेल रहे जडेजा ने अर्धशतक पूरा करने की जल्दबाजी में नाथन लियोन की गेंद को ऑफ साइड में खेलकर रन लेना चाहा। इस दौरान रहाणे डेंजर एंड की तरफ जा रहे थे लेकिन उन्होंने जडेजा को वापस नहीं भेजा और रन पूरा करने भागे।

टिम पेन ने गेंद विकेट पर लगाने के बाद आउट की अपील की और फील्ड अंपायर ने तीसरे अंपायर की मदद ली, जिसके बाद बड़ी स्क्रीन पर ‘आउट’ का फैसला लिखा आया। जिसके बाद रहाणे को पवेलियन लौटने पड़ा लेकिन जाने से पहले अपने साथी बल्लेबाज जडेजा के कंधे पर हाथ रखा और ये दर्शाया कि वो अपने विकेट के लिए उन्हें दोषी नहीं मानते।

हालांकि कई फैंस अंपायर से इस फैसले से नाखुश हुए लेकिन उन्होंने रहाणे की खेल भावना की तारीफ की। फैंस ने लिखा कि ‘रहाणे की स्पोर्ट्समैनशिप शानदार है … जडेजा ने उन्हें आउट कराया लेकिन उन्होंने बिना किसी बोझ के पारी जारी रखने के लिए जडेजा को प्रोत्साहित किया। शानदार’

Rahane’s sportsmanship is superb…even Jadeja got him out, encouraged him to continue without any burden. Great gesture!! #INDvAUS

What an amazing reaction by Rahane after the runout decision.

Ajinkya Rahane‘s response towards teammate Ravindra Jadeja after being run out speaks volumes for his leadership … given the circumstances he played one of the finest innings by a visiting captain to AUS … #IndvsAus #AusvInd

— Sunny J (@CricketBiryani) December 28, 2020