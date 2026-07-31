Vaibhav SooryavanshiIshan KishanAbhishek SharmaIND vs ZIMShreyas Iyer
Copied

"तुम्हारी वजह से मिली पहचान", अजिंक्य रहाणे के नाम माता-पिता की भावुक चिट्ठी

टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अजिंक्य रहाणे के माता-पिता का भावुक पत्र सामने आया है। इसमें उन्होंने बेटे के संघर्ष, सादगी और शानदार क्रिकेट सफर को याद करते हुए उस पर गर्व जताया है

Edited By : Sameer Tiwari |Jul 31, 2026, 11:03 PM IST

Published On Jul 31, 2026, 11:03 PM IST

Last UpdatedJul 31, 2026, 11:03 PM IST

टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे ने एक दिन पहले क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया था. 38 साल के रहाणे के संन्यास के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली सहित कई क्रिकेटर्स ने उन्हें शुभकामनाएं दी है. क्रिकेट फैंस भी संन्यास के बाद उनकी इनिंग को याद कर रहे हैं. इस बीच रहाणे के माता पिता ने एक चिट्ठी लिखी है, जिसने फैंस को इमोशनल कर दिया है.

30 जून 2026 की तारीख वाले इस मराठी पत्र में उन्होंने डोंबिवली के छोटे से रेलवे मैदान से शुरू हुए रहाणे के करीब 30 साल लंबे क्रिकेट सफर को याद करते हुए उनके संघर्ष, मेहनत और संस्कारों की सराहना की है

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

पुराने दिनों को किया याद

पत्र में माता-पिता ने लिखा कि रहाणे के संन्यास की खबर सुनते ही उनकी आंखों के सामने पूरे तीन दशक का सफर घूम गया. उन्होंने 1996-97 के उन दिनों को याद किया, जब अजिंक्य ने डोंबिवली के रेलवे मैदान से क्रिकेट की शुरुआत की थी। सीमित संसाधनों और कई चुनौतियों के बावजूद रहाणे ने कभी हार नहीं मानी। हर मुश्किल से सीखते हुए उन्होंने भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई, देश का गौरव बढ़ाया और आगे चलकर टीम इंडिया की कप्तानी भी संभाली

करियर ही सबसे बड़ी ट्रॉफी

अपने बेटे के व्यक्तित्व पर गर्व जताते हुए माता-पिता ने लिखा कि उनके लिए रहाणे की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ रन या रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उनकी सादगी, विनम्रता, ईमानदारी और निष्कलंक क्रिकेट करियर है. उन्होंने लिखा, “दुनिया ने भले ही तुम्हारी उतनी तारीफ न की हो, लेकिन हमारे लिए तुम हमेशा असली हीरो रहोगे.” साथ ही उन्होंने रहाणे को अपने कोचों, साथियों और शुभचिंतकों के योगदान को हमेशा याद रखने की सीख भी दी.

पत्र के अंत में माता-पिता ने रहाणे की जिंदगी की नई पारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि अब मैदान से बाहर भी वह इसी तरह सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए लिखा, “तुम्हारी ऐसे ही उत्तरोत्तर प्रगति हो और तुम हर क्षेत्र में सफल हो। यशस्वी भव!”

Sameer Tiwari

Sameer Tiwari

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2025 से क्रिकेट कंट्री के सोशल मीडिया के साथ जुड़ा शुरुआत से ही खेल में काफी रुचि थी, क्रिकेट खेलना, देखना भी पसंद रहा है, वर्तमान में मल्टीमिडिया जर्नलिस्ट के रुप में कार्य कर रहा हूं

Related News

Ajinkya Rahane के बाद KKR का नया Captain कौन? ये 3 खिलाड़ी हैं सबसे बड़े दावेदार!

Ajinkya Rahane के बाद KKR का नया Captain कौन? ये 3 खिलाड़ी हैं सबसे बड़े दावेदार!
WTC final 2027: श्रीलंका में 2-0 से जीत से नही बनेगी बात, जानिए टीम इंडिया का पूरा समीकरण

WTC final 2027: श्रीलंका में 2-0 से जीत से नही बनेगी बात, जानिए टीम इंडिया का पूरा समीकरण
2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए 12 स्टेडियम तैयार, तीन देशों में होगा क्रिकेट का महाकुंभ

2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए 12 स्टेडियम तैयार, तीन देशों में होगा क्रिकेट का महाकुंभ
McCullum की जगह लेंगे Stephen Fleming, बनेंगे England के नए Coach?

McCullum की जगह लेंगे Stephen Fleming, बनेंगे England के नए Coach?

Latest News

%e0%a4%87%e0%a4%a8-5-%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%80-31

हेड कोच सैमी के बयान पर भड़के अल्जारी जोसेफ, टेस्ट क्रिकेट को लेकर दे डाला ऐसा बयान
whatsapp-image-2026-07-31-at-5-29-36-pm-1

Ajinkya Rahane के बाद KKR का नया Captain कौन? ये 3 खिलाड़ी हैं सबसे बड़े दावेदार!
%e0%a4%87%e0%a4%a8-5-%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%80-30

CTTC 2026: भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, मिक्सड डबल्स के प्री-क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह
whatsapp-image-2026-07-31-at-3-33-25-pm

Neeraj Chopra Gold Medal Match LIVE | कब, कहां और कैसे देखें? | CWG 2026 Javelin Final
00000020-6

1 KG से चूके Gold! | मजदूर के बेटे Lovepreet Singh ने CWG 2026 में जीता Silver Medal | Weightlifting
%e0%a4%87%e0%a4%a8-5-%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%80-29

WTC final 2027: श्रीलंका में 2-0 से जीत से नही बनेगी बात, जानिए टीम इंडिया का पूरा समीकरण

Editor's Pick

Windies pacer Alzarri Joseph calls coach Daren Sammy’s selection remark ‘controversial, without context’

वेस्टइंडीज क्रिकेट में बवाल, आमने-सामने आए हेड कोच और स्टार गेंदबाज
Babar Azam accepted Test captaincy on condition of getting reins in all formats Report

तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तान बनेंगे बाबर आजम ! रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा

wapis nahi aane dega says irfan pathan on vaibhav sooryavanshi after 3rd T20I India vs Zimbabwe

'जिसकी जगह लेगा उसे वापस नहीं आने देगा', सूर्यवंशी के फैन हुए इरफान
India bowlers with wickets off the first ball of a T20I innings Mayank Yadav Equals Bhuvneshwar Kumar record

मयंक यादव ने की भुवनेश्वर कुमार की बराबरी, अर्शदीप- हार्दिक को पीछे छोड़ा

India batters with most sixes in T20s in a calendar year Vaibhav Sooryavanshi Breaks Surya Kumar Yadav record

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया बड़ा कीर्तिमान
Aakash Chopra Picked India Playing 11 for 1st T20I against Zimbabwe

दूबे की एंट्री, कौन बाहर, चोपड़ा ने चुनी पहले T20I के लिए अपनी प्लेइंग 11