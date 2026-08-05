नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर को लेकर बड़ा फैसला कर सकता है. अगरकर का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है. कुछ वक्त पहले तक यह माना जा रहा था कि उनका कार्यकाल अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप तक बढ़ाया जा सकता है. भारत ने इसी साल टी20 वर्ल्ड कप जीता था. और इसके बाद ही अगरकर का कार्यकाल बढ़ाने की बात जोर पकड़ने लगी थी.

लेकिन… रोहित शर्मा की रिटायमेंट की अटकलों ने माहौल बदल दिया है. रोहित के संन्यास के इर्द-गिर्द मीडिया में जो माहौल बना उसे लेकर बोर्ड से काफी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. इंग्लैंड के खिलाफ 19 जुलाई को लॉर्ड्स में हुए आखिरी वनडे इंटरनेशनल से पहले ऐसी खबरें चलने लगी थीं कि रोहित इस मैच मैच के बाद संन्यास ले सकते हैं. टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही रिटायर हो चुके रोहित अब सिर्फ वनडे इंटरनेशल क्रिकेट खेलते हैं. हालांकि रोहित ने उस मैच में सेंचुरी लगाकर आलोचकों को शांत कर दिया. और इसके बाद अगरकर के लिए परेशानियां बढ़ गईं.

Add Cricket Country as a Preferred Source

बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने भी उस मैच से पहले ऐसी किसी भी तरह की खबरों को खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा था कि रोहित अभी संन्यास नहीं ले रहे हैं. और लॉर्ड्स उनका आखिरी मैच नहीं होगा.

हिंदी अखबार दैनिक जागरण की रिपोर्ट की मानें तो इन्हीं सब बातों ने अगरकर के लिए परेशानियां बढ़ा दी हैं. असल में अगरकर का कार्यकाल इस साल जून में समाप्त हो गया था. बीसीसीआई ने इसे तीन महीने के लिए बढ़ा दिया था. और फिर उम्मीद की जा रही थी कि यह वर्ल्ड कप 2027 तक बढ़ाया जा सकता है. लेकिन अब इस पर सवालिया निशान लग गया है.

टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण, जो इस वक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के मुखिया हैं, का नाम अगरकर के उत्तराधिकारी के तौर पर चल रहा है. इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अभी लक्ष्मण के नाम पर बस विचार ही हुआ है और सितंबर में बीसीसीआई की सालाना बैठक में इस पर आगे बात की जा सकती है.

इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ‘लक्ष्मण के नजरिए का वजन ज्यादा होगा और रोहित शर्मा व विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी भी उनकी बात को ज्यादा गंभीरता से सुनेंगे.’

अगरकर के कार्यकाल की बात करें तो जुलाई 2023 से उनके चीफ सिलेक्टर बनने के बाद से भारत चार बार आईसीसी वाइट-बॉल ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा है. और उसने तीन खिताब जीते हैं. इसमें 2024 और 2026 का टी20 वर्ल्ड कप और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी शामिल है. हालांकि हालिया वक्त में उनके कुछ फैसलों पर सवाल उठे. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बोर्ड इस पूर्व पेसर पर कोई फैसला लेगा.

इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगरकर के कार्यकाल पर सबसे पहला असर श्रीलंका में होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पड़ेगा. रिपोर्ट के मुताबिक अगरकर हालांकि 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक पद पर बने रहना चाहते हैं लेकिन बीसीसीआई की ओर से उन्हें कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया है.