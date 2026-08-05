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अजित अगरकर के पद पर खतरा, रोहित संन्यास विवाद से BCCI नाराज, VVS लक्ष्मण को मिल सकती है बागडोर: रिपोर्ट

भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव होने को है. चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर के कार्यकाल को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है. खबरों की मानें तो रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर जो खबरें चल रही थीं उससे बीसीसीआई खुश नहीं है.

Edited By : Bharat Malhotra |Aug 05, 2026, 11:45 AM IST

Published On Aug 05, 2026, 11:45 AM IST

Last UpdatedAug 05, 2026, 11:45 AM IST

Ajit Agarkar

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नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर को लेकर बड़ा फैसला कर सकता है. अगरकर का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है. कुछ वक्त पहले तक यह माना जा रहा था कि उनका कार्यकाल अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप तक बढ़ाया जा सकता है. भारत ने इसी साल टी20 वर्ल्ड कप जीता था. और इसके बाद ही अगरकर का कार्यकाल बढ़ाने की बात जोर पकड़ने लगी थी.

लेकिन… रोहित शर्मा की रिटायमेंट की अटकलों ने माहौल बदल दिया है. रोहित के संन्यास के इर्द-गिर्द मीडिया में जो माहौल बना उसे लेकर बोर्ड से काफी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. इंग्लैंड के खिलाफ 19 जुलाई को लॉर्ड्स में हुए आखिरी वनडे इंटरनेशनल से पहले ऐसी खबरें चलने लगी थीं कि रोहित इस मैच मैच के बाद संन्यास ले सकते हैं. टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही रिटायर हो चुके रोहित अब सिर्फ वनडे इंटरनेशल क्रिकेट खेलते हैं. हालांकि रोहित ने उस मैच में सेंचुरी लगाकर आलोचकों को शांत कर दिया. और इसके बाद अगरकर के लिए परेशानियां बढ़ गईं.

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बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने भी उस मैच से पहले ऐसी किसी भी तरह की खबरों को खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा था कि रोहित अभी संन्यास नहीं ले रहे हैं. और लॉर्ड्स उनका आखिरी मैच नहीं होगा.

हिंदी अखबार दैनिक जागरण की रिपोर्ट की मानें तो इन्हीं सब बातों ने अगरकर के लिए परेशानियां बढ़ा दी हैं. असल में अगरकर का कार्यकाल इस साल जून में समाप्त हो गया था. बीसीसीआई ने इसे तीन महीने के लिए बढ़ा दिया था. और फिर उम्मीद की जा रही थी कि यह वर्ल्ड कप 2027 तक बढ़ाया जा सकता है. लेकिन अब इस पर सवालिया निशान लग गया है.

टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण, जो इस वक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के मुखिया हैं, का नाम अगरकर के उत्तराधिकारी के तौर पर चल रहा है. इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अभी लक्ष्मण के नाम पर बस विचार ही हुआ है और सितंबर में बीसीसीआई की सालाना बैठक में इस पर आगे बात की जा सकती है.

इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ‘लक्ष्मण के नजरिए का वजन ज्यादा होगा और रोहित शर्मा व विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी भी उनकी बात को ज्यादा गंभीरता से सुनेंगे.’

अगरकर के कार्यकाल की बात करें तो जुलाई 2023 से उनके चीफ सिलेक्टर बनने के बाद से भारत चार बार आईसीसी वाइट-बॉल ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा है. और उसने तीन खिताब जीते हैं. इसमें 2024 और 2026 का टी20 वर्ल्ड कप और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी शामिल है. हालांकि हालिया वक्त में उनके कुछ फैसलों पर सवाल उठे. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बोर्ड इस पूर्व पेसर पर कोई फैसला लेगा.

इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगरकर के कार्यकाल पर सबसे पहला असर श्रीलंका में होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पड़ेगा. रिपोर्ट के मुताबिक अगरकर हालांकि 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक पद पर बने रहना चाहते हैं लेकिन बीसीसीआई की ओर से उन्हें कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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