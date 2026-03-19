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तीन ICC ट्रॉफी जीतने वाली टीम चुनने वाले सिलेक्टर की खास डिमांड, क्या फैसला करेगा BCCI
भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर ने बीसीसीआई से खास अनुरोध किया है. क्या बोर्ड उनकी इस बात को मानेगा?
नई दिल्ली: अजित अगरकर अपना कार्यकाल बढ़ाना चाहते हैं. टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अगरकर ने इसके लिए बीसीसीआई से मांग भी की है. अगरकर अपना कार्यकाल वनडे वर्ल्ड कप 2027 का बढ़वाना चाहते हैं.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, अजित अगरकर ने भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 विश्व कप 2026 जीतने के बाद बीसीसीआई से चीफ सिलेक्टर के रूप में अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए संपर्क किया है. अगरकर अक्टूबर-नवंबर 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप तक इस पद पर बने रहना चाहते हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने अभी इस अनुरोध पर कोई फैसला नहीं किया है. बोर्ड अभी इस पर विचार ही कर रहा है. चीफ सिलेक्टर के रूप में अजित अगरकर की जगह लेने के लिए एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर का नाम भी चर्चा में है. हालांकि बोर्ड ने अभी कुछ तय नहीं किया है.
अजित अगरकर जून 2023 में चयन समिति के प्रमुख बने थे. एक एक्सटेंशन के बाद उनका कार्यकाल जून 2026 तक है. मुख्य चयनकर्ता के रूप में अगरकर का कार्यकाल बेहद सफल रहा है. उनके कार्यकाल में भारत ने दो टी20 विश्व कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी जीती है. 2023 और 2025 का एशिया कप भी भारत ने जीता है.
हालांकि, टेस्ट क्रिकेट में उम्मीद के विपरीत परिणाम मिले हैं. भारतीय टीम पिछली बार बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाने से चूक गई. न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में क्लिन स्विप भारतीय टीम को झेलना पड़ा. रोहित, विराट ने टेस्ट से तो अश्विन जैसे दिग्गज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अचानक अलविदा कह दिया था. इसकी वजह चयन समिति की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में उनके भविष्य की अनिश्चितता को माना गया था.
अजित अगरकर के मुख्य चयनकर्ता रहते भारतीय टीम ने सीमित ओवरों की क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है और आईसीसी, एसीसी प्रतियोगिताओं में अपना दबदबा बनाया है. इसके आधार पर बीसीसीआई अगरकर के कार्यकाल को बढ़ावा देता है या नहीं, इस पर तस्वीर कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगी.