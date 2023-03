अलीम डार के एलीट पैनल अंपायर के रूप में 19 साल के करियर का हुआ अंत, 2 नए अंपायरों की एंट्री

अनुभवी अंपायर अलीम डार ने अंपायरों के आईसीसी एलीट पैनल से इस्तीफा दे दिया है जिसके साथ ही अंपायरिंग में उनके एक शानदार करियर का समापन हो गया. 54 वर्षीय डार, जो 19 साल तक एलीट पैनल में थे, ने रिकॉर्ड 435 पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग की. इसमें 2007 और 2011 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप के फाइनल के साथ-साथ 2010 और 2012 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल भी शामिल हैं.

डार, जिन्होंने साल 2000 में वनडे मैच में अंतरराष्ट्रीय अंपायर के रूप में डेब्यू किया था, अंपायरों के ICC एलीट पैनल में जगह बनाने वाले पाकिस्तान के पहले अंपायर थे. उन्होंने 222 ODI, 144 टेस्ट और 69 T20I में अंपायरिंग की. इस दौरान उन्होंने पांच बार 50 ओवर के वर्ल्ड कप और सात T20 वर्ल्ड कप में अंपायर की भूमिका निभाई. डार लगातार तीन साल- 2009, 2010 और 2011 में डेविड शेफर्ड ट्रॉफी भी जीतने में कामयाब रहे.

डार ने आईसीसी से बातचीत में बताया, "यह एक लंबी यात्रा रही है, लेकिन मैंने इसके हर हिस्से का आनंद लिया है। मुझे दुनिया भर में अंपायरिंग करने का आनंद और सम्मान मिला है और मैंने जो कुछ हासिल किया है, वह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था. हालांकि मैं अभी भी एक अंतरराष्ट्रीय अंपायर के रूप में अपना करियर जारी रखने के लिए उत्सुक हूं, मुझे लगा कि 19 साल बाद एलीट पैनल से दूर जाने और किसी को अवसर प्रदान करने का यह सही समय था. दुनिया भर के अंपायरों को मेरा संदेश है कि कड़ी मेहनत करें, अनुशासन बनाए रखें और सीखना कभी बंद न करें."

Congratulations Aleem Dar on a successful career as an elite panelist. He was the first Pakistani to become a member of the ICC Elite Panel of Umpires in 2004. pic.twitter.com/GTibtFTaoH