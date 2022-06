भारत की तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर रुमेली धर ने 38 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। रुमेली धर से कुछ दिन पहले ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया था।

रुमेली धर ने 2018 में ब्रेबोर्न में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय T20I सीरीज में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। भारतीय टीम की ओर से उन्होंने चार टेस्ट, 78 वनडे और 18 T20I में भाग लिया जिसमें उन्होंने 1328 रन बनाए और 84 विकेट अपने नाम किए।

धर उस भारतीय टीम का भी हिस्सा थीं जो साउथ अफ्रीका में 2005 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची थी। वह 2009 में इंग्लैंड में खेले गए T20 विश्व कप में भारत के लिए संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज भी थीं, जिसमें उन्होंने चार मैचों में 4.78 की इकॉनमी रेट से 6 विकेट अपने नाम किए थे।

धर ने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, “पश्चिम बंगाल के श्यामनगर से शुरू हुआ मेरा 23 साल का क्रिकेट करियर आखिरकार खत्म हो गया है क्योंकि मैंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है।”

उन्होंने आगे लिखा, “ये यात्रा उतार-चढ़ाव के साथ लंबी रही। मेरे करियर के शानदार पलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करना और 2005 में विश्व कप फाइनल खेलना शामिल रहा। आज जब मैंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया तो मैं अपने परिवार, बीसीसीआई, अपने दोस्तों और अपनी टीमों (बंगाल, रेलवे, एयर इंडिया, दिल्ली, राजस्थान और असम) का धन्यवाद अदा करती हूं।इस लंबे करियर के प्रत्येक मैच ने मुझे एक सबक सिखाया जो मेरी दूसरी पारी में मदद करेगा। सभी यात्राओं की तरह मेरे क्रिकेट का सफर भी समाप्त हो गया। लेकिन मैं खेल से जुड़ने और देश में युवा प्रतिभाओं को तैयार करने का वादा करता हूं।”

रुमेली धर के संन्यास पर पूर्व भारतीय कप्तान अंजुम चोपड़ा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, “यह अभी भी उस दूसरे दिन की तरह लगता है! रुमेली धर एयर इंडिया टीम और फिर भारतीय ड्रेसिंग रूम में। एक ऑल राउंडर और एक मैच विजेता; रुमेली धर आपको आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।”

It still seems like just the other day! Rumeli Dhar walks into the Air India team and then into the Indian dressing room. An all rounder and a match winner; @DharRumeli wishing you the best for upcoming endeavours. ?? pic.twitter.com/WP6TlvSU7m

— Anjum Chopra (@chopraanjum) June 22, 2022