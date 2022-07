बर्मिंगम: एलीसा हीली ने वह कारनामा कर दिखाया जो अभी तक क्रिकेट में कोई भी विकेटकीपर नहीं कर पाया है। ऑस्ट्रेलिया की इस महिला विकेटकीपर ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शिकार पूर कर लिए हैं। वह ऐसा करने वाली पुरुष/महिला में ऐसा करने वाली पहली विकेटकीपर हैं।

शुक्रवार को भारत के खिलाफ बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले मैच में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने डार्सी ब्राउन की गेंद पर स्मृति मंधना को आउट कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। हीली ने 128वें टी20 इंटरनैशनल मुकाबले में यह सेंचुरी पूरी की।

?@ahealy77 has become the first wicketkeeper with a century of dismissals ? #B2022 #AUSvIND pic.twitter.com/ZPMEnFDy2b

— cricket.com.au (@cricketcomau) July 29, 2022