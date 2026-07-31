Vaibhav SooryavanshiIshan KishanAbhishek SharmaIND vs ZIMShreyas Iyer
Copied

हेड कोच सैमी के बयान पर भड़के अल्जारी जोसेफ,टेस्ट क्रिकेट को लेकर दे डाला ऐसा बयान

पाकिस्तान के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम के चयन को लेकर विवाद गहरा गया है, जोसफ का मानना है कि ऐसे मामलों को टीम के भीतर ही संभाला जाना चाहिए था, न कि मीडिया के सामने लाया जाना चाहिए

Edited By : Sameer Tiwari |Jul 31, 2026, 10:05 PM IST

Published On Jul 31, 2026, 10:05 PM IST

Last UpdatedJul 31, 2026, 10:05 PM IST

वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है. वेस्टइंडीज ने ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में खेले गए पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 90 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ इस सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का हिस्सा नहीं हैं। जोसेफ ने पाकिस्तान के खिलाफ उनके सीरीज से बाहर रहने की जो वजह हेड कोच डैरेन सैमी द्वारा दी गई है,उस पर हैरानी जताई है.

पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले वेस्टइंडीज के हेड कोच डैरेन सैमी ने कहा था कि अल्जारी जोसेफ ने खेलने से मना कर दिया था. सैमी द्वारा बयान दिए जाने के कई दिन बाद जोसेफ ने पलटवार किया है. जोसेफ ने सैमी के बयान को विवादास्पद और बिना किसी संदर्भ वाला बताया है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

लंबे समय तक चोट से थे परेशान

जोसेफ ने एंटीगुआ ऑब्जर्वर के गुड मॉर्निंग जोजो स्पोर्ट्स शो में स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने दो मैचों की सीरीज से बाहर रहने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उनका शरीर पीठ के निचले हिस्से में बार-बार होने वाले स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण लंबे समय तक चोट से बाहर रहने के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने की मुश्किलों के लिए तैयार नहीं था. उन्होंने कहा, “मेरी बात हेड कोच से हुई थी. मैंने क्रिकेट वेस्टइंडीज से भी बात की थी. अगर आप ध्यान दें तो क्रिकेट वेस्टइंडीज द्वारा जारी बयान में मेरी बाहर रहने की वजह निजी बताई है. सैमी, जो लंबे समय से टीम में हैं, उन्हें ठीक-ठीक पता है कि उस बयान का क्या असर होता.”

हेड कोच के बयान पर कही ये बात

जोसेफ ने कहा, “ईमानदारी से कहूं तो, मुझे सैमी के बयान के बारे में कुछ नहीं कहना है. उन्हें ठीक-ठीक पता है कि उस बयान का क्या अर्थ होता है और जनता में क्या बात बनती है. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने कहा, “मैं पूरे एक साल से बाहर हूं. दूसरे स्ट्रेस फ्रैक्चर के बाद मैंने इतने लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा जोर नहीं दिया है. हमने यहां दो टेस्ट मैच खेलने, लगातार पांच वनडे (इस महीने की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ) खेलने और मेरे शरीर को कैसा महसूस हो रहा था, इस बारे में बात की और मुझे खुद पता था कि मेरा शरीर एक और टेस्ट सीरीज के लिए तैयार नहीं है. ऐसे में सैमी का विवादित और बिना किसी संदर्भ वाला है.”

दोस्त बनाने नहीं जाता

इस विवाद के बाद सैमी के साथ पेशेवर संबंधों पर पड़ने वाले असर पर अल्जारी ने कहा, “मैं वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, न कि डैरेन सैमी का। मैं वहां दोस्त बनाने नहीं जाता। एक पेशेवर खिलाड़ी हूं, तो निश्चित रूप से खेलूंगा.”

यह विवाद तब शुरू हुआ जब क्रिकेट वेस्टइंडीज ने 23 जुलाई को पाकिस्तान टेस्ट सीरीज के लिए अपने स्क्वॉड का ऐलान किया। इसमें बताया गया कि जोसेफ ‘निजी कारणों’ से उपलब्ध नहीं हैं। एक दिन बाद, सैमी ने सबके सामने कहा कि जोसेफ को चुना गया था लेकिन उसने ‘चुनाव से मना कर दिया था

Sameer Tiwari

Sameer Tiwari

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2025 से क्रिकेट कंट्री के सोशल मीडिया के साथ जुड़ा शुरुआत से ही खेल में काफी रुचि थी, क्रिकेट खेलना, देखना भी पसंद रहा है, वर्तमान में मल्टीमिडिया जर्नलिस्ट के रुप में कार्य कर रहा हूं

Related News

वेस्टइंडीज क्रिकेट में बवाल, आमने-सामने आए हेड कोच और स्टार गेंदबाज

वेस्टइंडीज क्रिकेट में बवाल, आमने-सामने आए हेड कोच और स्टार गेंदबाज
वेस्टइंडीज के स्टार खिलाड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने से किया इनकार

वेस्टइंडीज के स्टार खिलाड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने से किया इनकार
पहले वनडे में न्यूजीलैंड की करारी हार, वेस्टइंडीज ने 7 विकेट से मारी बाजी

पहले वनडे में न्यूजीलैंड की करारी हार, वेस्टइंडीज ने 7 विकेट से मारी बाजी

वेस्टइंडीज को कैसे मिली इतनी बड़ी कामयाबी? एक मीटिंग ने बदल दी टीम की किस्मत

वेस्टइंडीज को कैसे मिली इतनी बड़ी कामयाबी? एक मीटिंग ने बदल दी टीम की किस्मत

Latest News

%e0%a4%87%e0%a4%a8-5-%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%80-31

हेड कोच सैमी के बयान पर भड़के अल्जारी जोसेफ, टेस्ट क्रिकेट को लेकर दे डाला ऐसा बयान
whatsapp-image-2026-07-31-at-5-29-36-pm-1

Ajinkya Rahane के बाद KKR का नया Captain कौन? ये 3 खिलाड़ी हैं सबसे बड़े दावेदार!
%e0%a4%87%e0%a4%a8-5-%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%80-30

CTTC 2026: भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, मिक्सड डबल्स के प्री-क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह
whatsapp-image-2026-07-31-at-3-33-25-pm

Neeraj Chopra Gold Medal Match LIVE | कब, कहां और कैसे देखें? | CWG 2026 Javelin Final
00000020-6

1 KG से चूके Gold! | मजदूर के बेटे Lovepreet Singh ने CWG 2026 में जीता Silver Medal | Weightlifting
%e0%a4%87%e0%a4%a8-5-%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%80-29

WTC final 2027: श्रीलंका में 2-0 से जीत से नही बनेगी बात, जानिए टीम इंडिया का पूरा समीकरण

Editor's Pick

Windies pacer Alzarri Joseph calls coach Daren Sammy’s selection remark ‘controversial, without context’

वेस्टइंडीज क्रिकेट में बवाल, आमने-सामने आए हेड कोच और स्टार गेंदबाज
Babar Azam accepted Test captaincy on condition of getting reins in all formats Report

तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तान बनेंगे बाबर आजम ! रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा

wapis nahi aane dega says irfan pathan on vaibhav sooryavanshi after 3rd T20I India vs Zimbabwe

'जिसकी जगह लेगा उसे वापस नहीं आने देगा', सूर्यवंशी के फैन हुए इरफान
India bowlers with wickets off the first ball of a T20I innings Mayank Yadav Equals Bhuvneshwar Kumar record

मयंक यादव ने की भुवनेश्वर कुमार की बराबरी, अर्शदीप- हार्दिक को पीछे छोड़ा

India batters with most sixes in T20s in a calendar year Vaibhav Sooryavanshi Breaks Surya Kumar Yadav record

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया बड़ा कीर्तिमान
Aakash Chopra Picked India Playing 11 for 1st T20I against Zimbabwe

दूबे की एंट्री, कौन बाहर, चोपड़ा ने चुनी पहले T20I के लिए अपनी प्लेइंग 11