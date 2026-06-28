WI VS SL: आमिर जंगू ने दोहरा शतक जड़कर रचा इतिहास, श्रीलंका के खिलाफ किया बड़ा कारनामा

वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज आमिर जंगू ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में दोहरा शतक लगाया. आमिर जंगू ने अपने करियर के दूसरे ही मैच में दोहरा शतक जड़ा. उन्होंने 233 रन की पारी खेली. इस पारी के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया है.

सर विवियन रिचर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम एंटीगुआ में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन वेस्टइंडीज ने अपने 271/5 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया. आमिर जांगू और कप्तान रोस्टन चेज ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी की. दोनों ने मिलकर छठे विकेट के लिए 401 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी निभाई. यह टेस्ट क्रिकेट में छठे विकेट के लिए की गई सबसे बड़ी साझेदारी भी है. जांगू ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 373 गेंदों में 233 रनों की लाजवाब पारी खेली. अपनी इस पारी में जांगू ने 19 चौके और 3 छक्के लगाए. वहीं, रोस्टन चेज ने भी दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी की और उन्होंने 324 गेंदों का सामना करते हुए 194 रनों की दमदार पारी खेली.

Add Cricket Country as a Preferred Source

काइले मेयर्स का रिकॉर्ड तोड़ा

आमिर जांगू वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वेस्टइंडीज के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. उन्होंने काइले मेयर्स को पीछे छोड़ा, जिनके नाम 226 रन बनाने का रिकॉर्ड था.

फर्स्ट क्लास में जड़ा तीसरा दोहरा शतक

आमिर जांगू ने इस दोहरे शतक के साथ बड़ा कारनामा किया है. यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका तीसरा दोहरा शतक है. फर्स्ट क्लास में उन्होंने जब भी शतक बनाया, उसे उन्होंने दोहरे शतक में तब्दील किया है. उन्होंने 2024 में त्रिनिदाद एंड टोबैगो के लिए पहला दोहरा शतक (218) लगाया था. इसके बाद उन्होंने अप्रैल 2026 में 203 रन की नाबाद पारी खेली. अब श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 233 रन बनाए. 48 फर्स्ट क्लास मैच में तीन दोहरा शतक और 17 अर्धशतक है. फर्स्ट क्लास में उनके तीनों सेंचुरी दोहरा शतक ही है.

Womens T20 World Cup: इंग्लैंड से हारकर डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड बाहर, वेस्टइंडीज की सेमीफाइनल में एंट्री

पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने कसा शिकंजा

वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी 9 विकेट खोकर 626 रन बनाने के बाद घोषित की. गेंदबाजी में श्रीलंका की तरफ से मिलन प्रियनाथ रत्नायके ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट झटके, जबकि सोनल दिनुशा और असिथा फर्नांडो ने दो-दो विकेट चटकाए. वेस्टइंडीज ने पहली पारी के आधार पर 318 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की है. पहली पारी में श्रीलंका की पूरी टीम 308 रन बनाकर ऑलआउट हुई थी. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में श्रीलंका ने एक विकेट खोकर 15 रन बना लिए हैंय निशान मदुष्का 2 और कसुन राजिथा 4 रन बनाकर खेल रहे हैं. पथुम निसांका दूसरी पारी में भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और तीन रन बनाकर आउट हुए. वेस्टइंडीज की पहली पारी में ली गई लीड से श्रीलंका अभी भी 307 रन पीछे है.