भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2022 का मुकाबला मेलबर्न में खेला जा रहा है. इसे टूर्नमेंट का सबसे बड़ा मुकाबला बताया जा रहा है. इस मैच का इंतजार करोड़ों की संख्या में फैंस करते हैं. रविवार को भारत और पाकिस्तान के मुकाबले से पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम के फैन ग्रुप बार्मी आर्मी ने भारत पाकिस्तान मैच को ट्रोल करना चाहा लेकिन अमित मिश्रा ने उन्हें करारा जवाब दिया.

बार्मी आर्मी ने ट्वीट किया, ‘भारत बनाम पाकिस्तान क्या है, इसके बारे में कभी सुना नहीं.’ इसके बाद भारतीय स्पिनर ने उन्हें जवाब दिया, ‘समस्या पैदा करना और फिर उसे भूल जाना… यह बिलकुल इंग्लिश व्यवहार है.’

Creating a problem and then forgetting it.. typical English behaviour. ? https://t.co/MJaak8NZO1

— Amit Mishra (@MishiAmit) October 23, 2022