इंग्लैंड ने भारत को एजबेस्टन टेस्ट में हराकर सीरीज 2-2 से बराबर कर ली। एजबेस्टन में खेला गया टेस्ट मैच पिछले साल कोरोना के चलते बीच में छूट गई सीरीज का ही मैच था। भारत उस समय सीरीज में 2-1 से आगे चल रहा था। लेकिन भारतीय खेमे में कोरोना के मामले सामने आने के बाद पांचवां मैच स्थगित कर दिया गया था। लेकिन इंग्लैंड टीम के फैन क्लब ‘द बार्मी-आर्मी’ ने एक पोस्ट किया जिस पर अमित मिश्रा काफी नाराज हो गए।

बार्मी आर्मी ने पोस्ट किया जिसमें उसने लिखा कि इंग्लैंड ने सीरीज 1-0 से जीत ली है। इस पर मिश्रा ने लिखा, ‘ब्रिटिश और उनकी अपने फायदे के लिए इतिहास को बिगाड़ने की आदत।’

Haash! British and their habit of distorting history for their own advantage. https://t.co/OIfSKWctXJ

असल में यह सीरीज बराबर हुई है लेकिन बार्मी-आर्मी ने इसे सीरीज में इंग्लैंड की जीत बता दिया। और मिश्रा इसी बात से नाराज हैं।

After dominating three and a half days of game, India lost the match which should’ve been won.. Nothing can be taken away from English batsmen whose positive approach totally overpowered the Indian bowlers. #EngvsInd pic.twitter.com/9AxmGKf4pD

— Amit Mishra (@MishiAmit) July 5, 2022