IPL 2023: 40 साल के अमित मिश्रा ने डाइव लगाकर पकड़ा हैरतअंगेज कैच, वीडियो देखकर आप भी करेंगे तारीफ

आईपीएल 2023 में लखनऊ सुपरजायंट्स ने शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पांच विकेट से जीत हासिल की. लखनऊ सुपरजायंट्स की इस जीत के हीरो रहे, क्रुनाल पांड्या, जिन्होंने ना सिर्फ तीन विकेट लिए, वहीं 34 रन की पारी भी खेली. मगर इस मैच में अनुभवी गेंदबाज अमित मिश्रा ने भी कमाल दिखाया. 40 साल के अमित मिश्रा ने इस कैच में डाइव लगाकर शानदार कैच लपका.

लखनऊ के पारी के 18वें ओवर में यश ठाकुर गेंदबाजी करने आए थे. ओवर की दूसरी गेंद को यश ठाकुर ने स्लोअर बाउंसर फेंका. बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी इस गेंद को अपर कट मारना चाहते थे, मगर यह गेंद बल्ले पर लगने के बाद शार्ट थर्ड मैन की तरफ गई. अमित मिश्रा ने इस गेंद पर डाइव लगाई और हवा में छलांग लगाकर इस कैच को लपक लिया. अमित मिश्रा का यह कैच लोगों को खूब पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ की जा रही है और यह वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है.

यहां देखें वीडियो:

ICYMI - A brilliant diving catch by @MishiAmit ends Rahul Tripathi's stay out there in the middle.#TATAIPL #LSGvSRH pic.twitter.com/uJkjykYlJt

— IndianPremierLeague (@IPL) April 7, 2023