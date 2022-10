नई दिल्ली: पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप 2022 में रविवार को आखिरकार अपनी पहली जीत मिली. रविवार को उसने नीदरलैंड को छह विकेट से हरा दिया. पाकिस्तान को इससे पहले भारत और जिम्बाब्वे से हार मिली थी. इस मैच को जीतने के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा रहीं.

इस जीत के बाद भी पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का बल्ला उनसे रूठा रहा. वह सिर्फ चार रन बनाकर आउट हो गए. भारत के खिलाफ वह खाता भी नहीं खोल पाए थे. वहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ वह चार रन ही बना पाए थे.

बाबर ने इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में कुछ अच्छी पारियां खेली थीं. लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तेज और उछालभरी पिचों पर उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ रहा है.

एक ओर फैंस और पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी बाबर की कप्तानी की आलोचना कर रहे हैं लेकिन उनकी बल्लेबाजी को लेकर ज्यादा नहीं बोला जा रहा है.

रविवार को भारत के पूर्व लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने ट्विटर पर बाबर के लिए एक संदेश लिखा. उन्होंने लिखा, ‘यह भी गुजर जाएगा. मजबूत बने रहो @babarazam258.’

This too shall pass. Stay strong @babarazam258. ??

— Amit Mishra (@MishiAmit) October 30, 2022