Amphan Cyclone: सौरव गांगुली ने चुटकी में लगाया उखड़ा पेड़, फैन्‍स बोले- दादा बालकनी से आपका प्‍यार तो...

अम्‍फान तूफान ने बंगाल और ओडिशा में जमकर उत्‍पात मचाया. इस तूफान के कारण अकेले बंगाल में ही 70 से ज्‍यादा लोगों की मौत हो गई. कारोनाकाल में तबाही का जायजा लेने के लिए पहली बार प्रधानमंत्री को दिल्‍ली से बाहर निकलना पड़ा है. इसी बीच बीसीसीआई अध्‍यक्ष सोरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने कोलकाता में उनके घर के पास हुई तबाही की तस्‍वीर शेयर की, जिसपर फैन्‍स ने जमकर कमेट्स किए.

भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने अपने ट्विटर अकांउट पर दो तस्‍वीरे साझा की, जिसमें बाहर लगा आम का पेड़ जड़ से उखड़ गया है. सौरव गांगुली खुद घर की बालकनी में खड़े होकर इस पेड़ को दोबारा अपनी जगह पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं.

गांगुली ने फोटो के साथ कैप्‍शन में लिखा, “घर में लगे आम के पेड़ को उठाना पड़ा. उसे वापस उसकी जगह पर ठीक से लगाया गया है.” उन्‍होंने स्‍माइली पोस्‍ट करते हुए कहा कि मजबूती अपने चरम पर है.

Dada and balcony a better love story than veer Zara — भाई साहब (@Bhai_saheb) May 21, 2020

दादा द्वारा बालकनी की तस्‍वीर साझा करते ही उनके फैन्‍स के मन में इंग्‍लैंड में खेली गई नेटवेस्‍ट सीरीज की यादें ताजा हो गई. फाइनल मुकाबले में इंग्‍लैंड पर बड़ी जीत दर्ज करने के बाद सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने अपनी शर्ट उतारकर हवा में लहराई थी.

Dada, another balcony another show of strength!#Natwest_Final — Tushar Gautam (@GAUTAM__tushar) May 21, 2020

एक फैन ने फोटो पर लिखा, “एक नई बालकनी और एक नई मजबूती.” इसी तरह एक फैन ने कहा कि दादा और बालकनी की प्रेम कहानी वीर-जारा की प्रेम कहानी से भी बेहतर है.