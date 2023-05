2 वर्ल्ड कप जीतने वाले डैरेन सैमी बने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कोच

सैमी तीनों प्रारूपों में वेस्टइंडीज के कप्तान रह चुके हैं, जिन्होंने 2012 और 2016 में वेस्टइंडीज को ICC T20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया था. इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद से वह पाकिस्तान सुपर लीग और कैरेबियन प्रीमियर लीग में फ्रेंचाइजी टीमों को कोचिंग दे चुके हैं.

कोली जमैका के पूर्व विकेट-कीपर/बल्लेबाज हैं जिन्होंने वेस्टइंडीज क्रिकेट में सभी स्तरों पर कोचिंग की है. वह इस साल की शुरुआत में जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के दौरे पर वेस्ट इंडीज टीम के अंतरिम मुख्य कोच थे. हाल ही में उन्होंने वेस्ट इंडीज अकादमी के मुख्य कोच का जिम्मा भी संभाला था.

Newly appointed WI Men's White-ball Coach, @darensammy88 had this to say to the Maroon Fans. #MenInMaroon pic.twitter.com/UReZbJ2Mq6

— Windies Cricket (@windiescricket) May 12, 2023