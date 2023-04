VIDEO: बिना हेलमेट 100वें मैच में मारी एंट्री लेकिन गोल्डन डक पर निकल लिये आंद्रे रसेल

कोलकाता नाइट राइडर्स के आंद्रे रसेल की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडरों में होती है. IPL 2023 में कोलकाता की ओर से पहला मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलते हुए रसेल 35 रनों की तूफानी पारी खेली लेकिन RCB के खिलाफ वह खाता भी नहीं खोल पाए और पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए.

बिना हेलमेट रसेल जिस तेजी से मैदान के अंदर आए उसी तेजी से कर्ण शर्मा ने उन्हें पवेलियन में भेज दिया. रसेल 12वें ओवर में फुल गेंद को लांग ऑफ के ऊपर मारने चले थे, लेकिन गेंद दूर थी. रसेल पिच तक पहुंचे नहीं और उन्होंने खड़े-खड़े शॉट खेल दिया. गेंद बाउंडी के अंदर ही रह गई और लांग ऑफ पर खड़े कोहली ने आसान सा कैच लपक लिया.

IPL में ये चौथी बार है जब रसेल गोल्डन डक पर आउट हुए हैं. इससे पहले वह मुंबई इंडियंस, RR और RCB के खिलाफ इस तरह आउट हो चुके हैं.

ICYMI - What a fine over that from Karn Sharma.

Picks up two big wickets of Gurbaz and Andre Russell.

Live - https://t.co/V0OS7tFZTB #TATAIPL #KKRvRCB #IPL2023 pic.twitter.com/kKsnZjPjxI

