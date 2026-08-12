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पिता के नक्शे-कदम पर बेटा, एंड्रयू फ्लिंटॉफ के बेटे रॉकी ने सेंचुरी लगाकर तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड

रॉकी फ्लिंटॉफ ने इंग्लैंड में वनडे कप में लंकाशर के लिए कमाल की बल्लेबाजी की. उन्होंने समरसेट के खिलाफ सिर्फ 65 गेंद पर शतक लगाया.

Edited By : Bharat Malhotra |Aug 12, 2026, 10:23 AM IST

Published On Aug 12, 2026, 10:23 AM IST

Last UpdatedAug 12, 2026, 10:23 AM IST

Rocky Flintoff ने तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड

नई दिल्ली: एंड्रयू फ्लिंटॉफ को इंग्लैंड के लिए अब तक खेले बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक माना जाता है. एंड्रयू इंग्लैंड क्रिकेट की कई यादगार जीतों के नायक रहे हैं. अब उनके बेटे भी उन्हीं की राह पर हैं. एंड्रयू फ्लिंटॉफ के बेटे रॉकी फ्लिंटॉफ ने लंकाशायर के लिए शतक लगाकर 136 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

रॉकी फ्लिंटॉफ ने लंकाशायर की तरफ से खेलते हुए समरसेट के खिलाफ वन-डे कप में 76 गेंदों पर 123 रन बनाए. इस पारी में 10 चौके और सात छक्के शामिल थे. रॉकी का सीनियर टीम के लिए यह पहला शतक है, जो उन्होंने 18 साल और 126 दिन की उम्र में लगाया. इस शतक की बदौलत रॉकी ने लंकाशायर के लिए सबसे युवा शतकवीर होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

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इससे पहले आर्ची मैकलारेन लंकाशायर के लिए सबसे उम्र में शतक बनाने वाले बल्लेबाज थे. 1890 में मैकलारेन ने 18 साल और 256 दिन की उम्र में होव में 106 रन की पारी खेली थी.

रॉकी फ्लिंटॉफ को बेहद प्रतिभाशाली क्रिकेटर माना जाता है और यह भी माना जाता है कि वह भविष्य में इंग्लैंड टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे. रॉकी ने समय-समय पर इस संभावना को अपने प्रदर्शन से मजबूत किया है.

फ्लिंटॉफ ने पहली बार 16 साल की उम्र में अपने प्रदर्शन से क्रिकेट की दुनिया ध्यान अपनी तरफ खींचा था. वह इंग्लैंड अंडर-19 टीम के लिए शतक लगा चुके हैं. 2025 की शुरुआत में अपने पिता की कोचिंग वाली टीम में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इलेवन के खिलाफ लायंस के लिए भी शतक लगा चुके हैं. समरसेट के खिलाफ लगाया शतक रॉकी का सीनियर क्रिकेट में पहला शतक है.

रॉकी के खेलने का अंदाज उनके पिता की तरह है. उनमें भी गेंदबाजी की क्षमता है, लेकिन वे खुद को एक बल्लेबाज के रूप में विकसित कर रहे हैं.

-आईएएनएस

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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