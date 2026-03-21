VIDEO: 09 चौके, 05 छक्के... केकेआर के 21 साल के बल्लेबाज ने ठोका तूफानी शतक

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VIDEO: 09 चौके, 05 छक्के... केकेआर के 21 साल के बल्लेबाज ने मचाया कोहराम, ठोका तूफानी शतक

केकेआर के प्रैक्टिस मैच में गोल्डन नाइट्स और पर्पल नाइट्स की टीम आमने-सामने हुई. गोल्डन नाइट्स की कप्तानी रिंकू सिंह और पर्पल नाइट्स की कमान अजिंक्य रहाणे ने संभाली.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - March 21, 2026 1:48 PM IST

Angkrish Raghuvanshi century
Angkrish Raghuvanshi century

Angkrish Raghuvanshi century: आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम 29 मार्च को अपना पहला मुकाबला खेलेगी. केकेआर का पहला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले से पहले केकेआर के युवा बल्लेबाज ने धमाकेदार पारी खेली है. 21 साल के अंगकृश रघुवंशी ने केकेआर के प्रैक्टिस मैच में तूफानी शतक जड़ दिया. इस शतक के साथ उन्होंने अपनी टीम को जीत भी दिलाई.

शुक्रवार को केकेआर के प्रैक्टिस मैच में गोल्डन नाइट्स और पर्पल नाइट्स की टीम आमने-सामने हुई. गोल्डन नाइट्स की कप्तानी रिंकू सिंह और पर्पल नाइट्स की कमान अजिंक्य रहाणे ने संभाली. गोल्डन नाइट्स ने पहले बल्लेबाजी करते पर्पल नाइट्स के सामने जीत के लिए 200 रन का टारगेट रखा, जिसे पर्पल नाइट्स की टीम ने अंगकृष रघुवंशी के शतक की मदद से हासिल कर लिया.

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अंगकृष रघुवंशी ने जड़ा तूफानी शतक

केकेआर के बल्लेबाज रघुवंशी ने धीमी शुरुआत की और 29 गेंदों में अर्धशतक बनाया, मगर हाफ सेंचुरी के बाद रघुवंशी ने तेज गति से रन बनाए और 55 गेंदों में सेंचुरी ठोक दी. उनकी इस पारी में नौ चौके और पांच छक्के शामिल थे. रघुवंशी ने पारी के 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाया और शतक जमाते हुए टीम को जीत दिलाई. वह 103 रन बनाकर नाबाद रहे. फिन ऐलन और अजिंक्य रहाणे बड़ी पारी नहीं खेल सके.

अंगकृष रघुवंशी का आईपीएल में कैसा है रिकॉर्ड ?

अंगकृष रघुवंशी ने केकेआर के लिए 22 मैच खेले हैं. 22 मैच की 18 इनिंग में रघुवंशी ने 144.68 की स्ट्राइक रेट से 463 रन बनाए हैं, जिसमें दो अर्धशतक भी शामिल है.

गोल्डन नाइट्स के लिए रिंकू सिंह ने खेली ताबड़तोड़ पारी

वहीं इस मैच में गोल्डन नाइट्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने आठ विकेट पर 199 रन बनाए. रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ 40 रन की पारी खेली, वहीं युवा बल्लेबाज सार्थक रंजन ने भी 16 बॉल में 37 रन बटोरे. पर्पल नाइट्स के लिए कार्तिक त्यागी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

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