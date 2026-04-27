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मैदान पर गुस्सा दिखाना पड़ा महंगा, अंगकृष रघुवंशी पर लगा भारी जुर्माना

‘ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ के लिए आउट दिए जाने के बाद रघुवंशी ने गुस्से में अपने बल्ले से बाउंड्री कुशन पर मारा और बाद में उसी तरह अपना हेलमेट डगआउट में फेंक दिया.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 27, 2026, 03:10 PM IST

Published On Apr 27, 2026, 03:10 PM IST

Last UpdatedApr 27, 2026, 03:10 PM IST

Angkrish Raghuvanshi

Angkrish Raghuvanshi

Angkrish Raghuvanshi fined: कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी को मैदान पर गुस्सा दिखाना महंगा पड़ा. रघुवंशी पर मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है, इसके साथ ही उनके खाते में एक डिमेरिट प्वाइंट भी जोड़ा गया है. रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपरजायंट्स के बीच हुए मुकाबले में रघुवंशी को आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है.

केकेआर की पारी के दौरान पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर अंगकृष रघुवंशी को ‘ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ के कारण आउट दे दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने मैदान पर ही अपनी नाराजगी जाहिर की थी. अंगकृष ने पवेलियन लौटते हुए गुस्से में जोर से जमीन पर बल्ला मारा था और अपना हेलमेट बाउंड्री लाइन के पास फेंक दिया था, केकेआर का खेमा भी अंपायर के फैसले से काफी नाखुश दिखाई दिया था, टीम के हेड कोच अभिषेक नायर को भी गुस्से में अंपायर्स के साथ बातचीत करते हुए देखा गया था.

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‘ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ आउट हुए थे रघुवंशी

प्रिंस यादव की गेंद पर अंगकृष मिड-ऑन की तरफ शॉट खेलकर रन लेने के लिए दौड़े थे, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े कैमरून ग्रीन ने उन्हें वापस भेज दिया था, अपना विकेट बचाने के लिए अंगकृष ने डाइव लगाई थी, लेकिन तभी फील्डर ने भी गेंद को स्टंप की तरफ थ्रो किया था, थ्रो सीधा अंगकृष के पैर में आकर लगा था, जिसके बाद एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत और बाकी खिलाड़ियों ने अपील की थी। मैदानी अंपायर्स ने थर्ड अंपायर की मदद ली थी, जिसके बाद अंगकृष को ‘ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ (फील्डिंग में बाधा पहुंचाने) का दोषी मानते हुए उन्हें आउट करार दे दिया था.

20 प्रतिशत जुर्माना और एक डिमेरिट प्वांइट

आईपीएल ने बयान जारी करते हुए कहा, कोलकाता नाइट राइडर्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी पर मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है, इसके साथ ही आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल एक को तोड़ने की वजह से उन्हें एक डिमेरिट प्वाइंट भी मिला है, रघुवंशी को आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.2 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, जो मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण या कपड़ों, मैदान के उपकरण या फिक्स्चर और फिटिंग के दुरुपयोग से संबंधित है.

IPL 2026 Points table: केकेआर की जीत के बाद प्वॉइंट्स टेबल का हाल

केकेआर की पारी के पांचवें ओवर में हुई थी घटना

यह घटना केकेआर की पारी के पांचवें ओवर में हुई, जब ‘ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ के लिए आउट दिए जाने के बाद रघुवंशी ने गुस्से में अपने बल्ले से बाउंड्री कुशन पर मारा और बाद में उसी तरह अपना हेलमेट डगआउट में फेंक दिया, रघुवंशी ने अपनी गलती मानते हुए मैच रेफरी की सजा को मान लिया है.

अंगकृष रघुवंशी आईपीएल में ‘ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ के कारण आउट दिए जाने वाले चौथे बल्लेबाज बने. उनसे पहले अमित मिश्रा, रवींद्र जडेजा और युसूफ पठान को भी इस नियम के तहत आउट दिया जा चुका है. अंगकृष इस मुकाबले में 8 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 9 रन बनाए. हालांकि सुपर ओवर में केकेआर एलएसजी के खिलाफ जीत दर्ज करने में सफल रही.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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