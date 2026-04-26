अंगकृष रघुवंशी के 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ़ील्ड' आउट पर बवाल, अंपायर के फैसले पर सवाल

अंपायर के फैसले से नाराज अंगकृष रघुवंशी ने बल्ले और हेलमेट को जमीन पर फेंककर नाराजगी जाहिर की.
Published On Apr 26, 2026, 08:35 PM IST
Last UpdatedApr 26, 2026, 08:35 PM IST
Angkrish Raghuvanshi
Angkrish Raghuvanshi out controversy: आईपीएल 2026 में रविवार को लखनऊ सुपरजायंट्स और केकेआर की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में केकेआर के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी के आउट पर हंगामा मचा है. अंगकृष रघुवंशी को ‘ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ़ील्ड’ आउट दिया गया, जिसके बाद बवाल मच गया है.
केकेआर की पारी के पांचवें ओवर में प्रिंस यादव गेंदबाजी कर रहे थे. ओवर की आखिरी बॉल पर रघुवंशी ने शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद को मिडऑन की ओर खेला और रन लेने की कोशिश की, मगर वह गेंद फील्डर के हाथ में गई और अंगकृष वापस लौटे. उनके क्रीज पर वापस लौटने के बाद लखनऊ सुपरजायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ़ील्ड की अपील की. पंत का मानना था कि रघुवंशी ने दौड़ने के क्रम में अपनी लाइन बदली है.
अंपायर ने टीवी अंपायर का रुख़ किया, रघुवंशी रन के लिए दौड़े थे और शमी ने मिडऑन से थ्रो किया था, टीवी अंपायर ने देखा कि रघुवंशी गेंद को देख रहे थे और फिर लौटने के क्रम में उन्होंने अपनी दिशा बदल ली थी और टीवी अंपायर ने रघुवंशी को आउट करार दिया.
इस फैसले के बाद बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी नाराज नजर आए. वह काफी गुस्से में भी दिखे. उन्होंने ऑनफ़ील्ड अंपायर से तीखी बहस की. अंपायर के फैसले से नाराज रघुवंशी ने डगआउट में वापस लौटने से पहले बल्ला और हेलमेट भी जमीन फेंक दिया.
हालांकि अंपायर के इस फैसले को लेकर सवाल शुरू हो गया है. पहली नज़र में ऐसा दिख रहा था कि टर्न करने के चलते रघुवंशी की दिशा बदली, लेकिन क्या रघुवंशी ने जानबूझकर अपनी दिशा बदली थी. इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा है. केकेआर के हेड कोच अंगकृष रघुवंशी भी अंपायर के फैसले से निराश दिखे और वह चौथे अंपायर से बहस करते दिखे.
अंगकृष रघुवंशी आईपीएल में ‘ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ आउट होने वाले चौथे बल्लेबाज हैं. उनसे पहले युसूफ पठान, अमित मिश्रा और रविंद्र जडेजा भी ‘ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ आउट हुए हैं.
72(44) – यूसुफ़ पठान (KKR) बनाम PWI, रांची, 2013
1(2) – अमित मिश्रा (DD) बनाम SRH, विशाखपट्टनम, 2019
5(6) – रवींद्र जडेजा (CSK) बनाम RR, चेन्नई, 2024
9(8) – अंगकृष रघुवंशी (KKR) बनाम LSG, लखनऊ, 2026*