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अंगकृष रघुवंशी के 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ़ील्ड' आउट पर बवाल, अंपायर के फैसले पर सवाल

अंपायर के फैसले से नाराज अंगकृष रघुवंशी ने बल्ले और हेलमेट को जमीन पर फेंककर नाराजगी जाहिर की.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 26, 2026, 08:35 PM IST

Published On Apr 26, 2026, 08:35 PM IST

Last UpdatedApr 26, 2026, 08:35 PM IST

Angkrish Raghuvanshi

Angkrish Raghuvanshi

Angkrish Raghuvanshi out controversy: आईपीएल 2026 में रविवार को लखनऊ सुपरजायंट्स और केकेआर की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में केकेआर के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी के आउट पर हंगामा मचा है. अंगकृष रघुवंशी को ‘ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ़ील्ड’ आउट दिया गया, जिसके बाद बवाल मच गया है.

केकेआर की पारी के पांचवें ओवर में प्रिंस यादव गेंदबाजी कर रहे थे. ओवर की आखिरी बॉल पर रघुवंशी ने शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद को मिडऑन की ओर खेला और रन लेने की कोशिश की, मगर वह गेंद फील्डर के हाथ में गई और अंगकृष वापस लौटे. उनके क्रीज पर वापस लौटने के बाद लखनऊ सुपरजायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ़ील्ड की अपील की. पंत का मानना था कि रघुवंशी ने दौड़ने के क्रम में अपनी लाइन बदली है.

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अंपायर ने टीवी अंपायर का रुख़ किया, रघुवंशी रन के लिए दौड़े थे और शमी ने मिडऑन से थ्रो किया था, टीवी अंपायर ने देखा कि रघुवंशी गेंद को देख रहे थे और फिर लौटने के क्रम में उन्होंने अपनी दिशा बदल ली थी और टीवी अंपायर ने रघुवंशी को आउट करार दिया.

अंपायर से भिड़े रघुवंशी, बल्ला और हेलमेट भी फेंका

इस फैसले के बाद बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी नाराज नजर आए. वह काफी गुस्से में भी दिखे. उन्होंने ऑनफ़ील्ड अंपायर से तीखी बहस की. अंपायर के फैसले से नाराज रघुवंशी ने डगआउट में वापस लौटने से पहले बल्ला और हेलमेट भी जमीन फेंक दिया.

अंपायर के फैसले पर उठे सवाल

हालांकि अंपायर के इस फैसले को लेकर सवाल शुरू हो गया है. पहली नज़र में ऐसा दिख रहा था कि टर्न करने के चलते रघुवंशी की दिशा बदली, लेकिन क्या रघुवंशी ने जानबूझकर अपनी दिशा बदली थी. इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा है. केकेआर के हेड कोच अंगकृष रघुवंशी भी अंपायर के फैसले से निराश दिखे और वह चौथे अंपायर से बहस करते दिखे.

IPL में ‘ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ आउट होने वाले चौथे बल्लेबाज बने रघुवंशी

अंगकृष रघुवंशी आईपीएल में ‘ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ आउट होने वाले चौथे बल्लेबाज हैं. उनसे पहले युसूफ पठान, अमित मिश्रा और रविंद्र जडेजा भी ‘ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ आउट हुए हैं.

IPL में ‘ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ के ज़रिए आउट होने वाले बल्लेबाज़

72(44) – यूसुफ़ पठान (KKR) बनाम PWI, रांची, 2013
1(2) – अमित मिश्रा (DD) बनाम SRH, विशाखपट्टनम, 2019
5(6) – रवींद्र जडेजा (CSK) बनाम RR, चेन्नई, 2024
9(8) – अंगकृष रघुवंशी (KKR) बनाम LSG, लखनऊ, 2026*

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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