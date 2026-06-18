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तेज गेंदबाज से स्पिन के बादशाह बने अनिल कुंबले, खुद सुनाई करियर बदलने वाली कहानी

भारतीय क्रिकेट के महान स्पिनर अनिल कुंबले ने अपने शुरुआती दिनों का दिलचस्प किस्सा साझा किया। कुंबले ने बताया कि वह शुरुआत में तेज गेंदबाज थे, लेकिन चकिंग के आरोपों के बाद उन्होंने लेग स्पिन अपनाई। बिना किसी कोचिंग के शुरू हुआ यह सफर उन्हें भारत के सबसे सफल गेंदबाजों में शामिल कर गया।

Edited By : Ansh Kapoor |Jun 18, 2026, 04:11 PM IST

Published On Jun 18, 2026, 04:11 PM IST

Last UpdatedJun 18, 2026, 04:11 PM IST

Anil Kumble

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भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और टेस्ट क्रिकेट के महानतम गेंदबाजों में शुमार अनिल कुंबले ने अपने करियर के उस दौर को याद किया है जिसने उन्हें एक तेज गेंदबाज से स्पिनर बनने पर मजबूर किया था। हालांकि, स्पिनर बनना कुंबले के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ, और उन्होंने अपने करियर की समाप्ति एक महानतम गेंदबाज के तौर पर की।

अनिल कुंबले ने एक कार्यक्रम में बताया कि स्कूल और क्लब क्रिकेट खेलते समय वह मुख्य रूप से एक तेज गेंदबाज थे। उस समय एक सीनियर ने उनके एक्शन पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा, “मेरे क्लब के एक सीनियर खिलाड़ी ने मेरे कोच से मुझे गेंदबाजी करने से रोकने के लिए कहा क्योंकि उन्हें लगा कि मैं अपनी कोहनी मोड़ रहा हूं। सच कहूं तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैं अपनी कोहनी मोड़ रहा हूं। मैं अपने तरीके से गेंदबाजी कर रहा था। मैं उस समय लगभग 13-14 साल का था और शायद उतना मजबूत नहीं था। मुझ पर चक (थ्रो) गेंदबाजी करने का आरोप था।”

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भाई की सलाह से बने लेग स्पिनर

कुंबले ने कहा कि कर्नाटक अंडर-15 के ट्रायल से पहले मैं दूसरे विकल्प की तलाश में था। मैंने इस विषय में अपने भाई से सलाह ली। उन्होंने बेहतर अवसर के लिए स्पिन गेंदबाजी का रुख करने की सलाह दी। मुझे तब लेग स्पिन के बारे में ज्यादा पता नहीं था। मैंने बी. एस. चंद्रशेखर का नाम सुना था, लेकिन टेलीविजन आम नहीं था और मैंने उन्हें मैचों में गेंदबाजी करते नहीं देखा था। दिग्गज गेंदबाज ने कहा कि उन्होंने लेग स्पिन डिसिप्लिन में बहुत कम तकनीकी समझ और बिना किसी कोचिंग के एंट्री की। ग्रिप का इस्तेमाल करके अपनी लेग स्पिन को बेहतर किया।

उन्होंने कहा, “मैंने पहली बार असली क्रिकेट गेंद उठाई थी, तो ऑफ-स्पिन ग्रिप से गेंदबाजी की थी। इसलिए, जब मुझे लेग-स्पिन गेंदबाजी करने के लिए कहा गया, तो मैंने बस अपनी ऑफ-स्पिन ग्रिप का इस्तेमाल किया और गेंद को टर्न करने की कोशिश की और लेग-स्पिन गेंदबाजी की। मेरे बगल में कोई कोच खड़ा नहीं था जो मुझे ठीक से बता रहा हो कि इसे कैसे पकड़ना है या कैसे छोड़ना है। एक या दो महीने बाद, कर्नाटक अंडर-15 ट्रायल्स में, मेरा चयन हो गया। मैं कर्नाटक अंडर 15 के लिए खेलने गया। उस चयन के बाद एक शानदार सफर की शुरुआत हुई।”

तेज गेंदबाज से स्पिनर बने कुंबले

अनिल कुंबले ने 20 साल की उम्र में 1990 में भारतीय टीम के लिए टेस्ट और वनडे में डेब्यू किया। 2008 तक चले करियर में कुंबले ने भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी भी की। कुंबले ने 132 टेस्ट मैचों में 619 और 271 वनडे में 337 विकेट लिए। वह भारत की तरफ से सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वहीं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में कुंबले मुरलीधरन, शेन वॉर्न और जेम्स एंडरसन के बाद चौथे नंबर पर हैं। अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भी कुंबले चौथे सफलतम गेंदबाज हैं।

Ansh Kapoor

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अंश कपूर पिछले कुछ वर्षों से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। उन्हें बचपन से ही रेडियो सुनने और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का शौक रहा है। खबरों को सिर्फ स्टूडियो में बैठकर बताने के बजाय उन्हें ग्राउंड रिपोर्ट करना, लोगों से मिलना और घटनाओं को करीब से समझना ज्यादा पसंद है। अपने करियर में अंश ने राजनीति और मनोरंजन से जुड़ी खबरों पर काम किया है। उन्होंने पॉडकास्ट और डिजिटल कंटेंट के जरिए भी दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाई है। वर्तमान में वह क्रिकेट पत्रकारिता से जुड़े हैं और क्रिकेट की खबरों, खिलाड़ियों की कहानियों, मैच विश्लेषण और खेल जगत की बड़ी घटनाओं पर काम कर रहे हैं। अंश का मानना है कि अच्छी पत्रकारिता वही है जो आसान भाषा में लोगों तक सही जानकारी पहुंचाए। यही वजह है कि वह अपने कंटेंट को सरल, दिलचस्प और दर्शकों के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश करते हैं।

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