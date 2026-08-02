Commonwealth table tennis: अंकुर और यशस्विनी बने राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियन

भारत ने Commonwealth table tennis Championship में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगभग सभी स्वर्ण पदकों पर कब्जा जमाया. पुरुष एकल फाइनल में अंकुर ने रोमांचक मुकाबले में पायस जैन को 4-3 (11-8, 9-11, 7-11, 11-8, 4-11, 11-4, 11-9) से हराकर खिताब अपने नाम किया.

फाइनल मुकाबले में पायस 7-4 से आगे चल रहे थे, लेकिन अंकुर ने दमदार वापसी करते हुए पहले स्कोर 8-8 से बराबर किया और फिर 11-9 से गेम जीतकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया.

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यशस्विनी ने शानदार प्रदर्शन

महिला एकल फाइनल में यशस्विनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीजा अकुला को 4-1 (11-6, 11-1, 8-11, 11-7) से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. महिला युगल फाइनल भी पूरी तरह भारतीय खिलाड़ियों के बीच खेला गया, जिसमें श्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास की जोड़ी ने यशस्विनी घोरपड़े और दिव्यांशी भौमिक को 3-1 से हराकर खिताब जीता

मानव ठक्कर और तनीषा कोटेचा की वापसी

मिश्रित युगल में भारत के मानव ठक्कर और तनीषा कोटेचा ने शानदार वापसी करते हुए मलेशिया की ऐ जिन और रिचर्ड रुई की जोड़ी को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। हालांकि, पुरुष युगल में भारत को एकमात्र निराशा हाथ लगी, जहां मलेशिया के शेन क्यू वोंग और जावेन चोंग ने मानव ठक्कर और मनुष शाह को सीधे गेमों में हराकर खिताब अपने नाम किया.