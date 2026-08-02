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Commonwealth table tennis: अंकुर और यशस्विनी बने राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियन

पुरुष एकल के रोमांचक फाइनल मुकाबले में अंकुर ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पायस जैन को 4-3 से पराजित कर खिताबी जीतअपने नाम कर लिया.

Edited By : Sameer Tiwari |Aug 02, 2026, 09:32 PM IST

Published On Aug 02, 2026, 09:32 PM IST

Last UpdatedAug 02, 2026, 09:32 PM IST

भारत ने Commonwealth table tennis Championship में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगभग सभी स्वर्ण पदकों पर कब्जा जमाया. पुरुष एकल फाइनल में अंकुर ने रोमांचक मुकाबले में पायस जैन को 4-3 (11-8, 9-11, 7-11, 11-8, 4-11, 11-4, 11-9) से हराकर खिताब अपने नाम किया.

फाइनल मुकाबले में पायस 7-4 से आगे चल रहे थे, लेकिन अंकुर ने दमदार वापसी करते हुए पहले स्कोर 8-8 से बराबर किया और फिर 11-9 से गेम जीतकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया.

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यशस्विनी ने शानदार प्रदर्शन

महिला एकल फाइनल में यशस्विनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीजा अकुला को 4-1 (11-6, 11-1, 8-11, 11-7) से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. महिला युगल फाइनल भी पूरी तरह भारतीय खिलाड़ियों के बीच खेला गया, जिसमें श्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास की जोड़ी ने यशस्विनी घोरपड़े और दिव्यांशी भौमिक को 3-1 से हराकर खिताब जीता

मानव ठक्कर और तनीषा कोटेचा की वापसी

मिश्रित युगल में भारत के मानव ठक्कर और तनीषा कोटेचा ने शानदार वापसी करते हुए मलेशिया की ऐ जिन और रिचर्ड रुई की जोड़ी को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। हालांकि, पुरुष युगल में भारत को एकमात्र निराशा हाथ लगी, जहां मलेशिया के शेन क्यू वोंग और जावेन चोंग ने मानव ठक्कर और मनुष शाह को सीधे गेमों में हराकर खिताब अपने नाम किया.

Sameer Tiwari

Sameer Tiwari

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2025 से क्रिकेट कंट्री के सोशल मीडिया के साथ जुड़ा शुरुआत से ही खेल में काफी रुचि थी, क्रिकेट खेलना, देखना भी पसंद रहा है, वर्तमान में मल्टीमिडिया जर्नलिस्ट के रुप में कार्य कर रहा हूं

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