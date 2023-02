IND vs AUS: फैन की मसूमियत पर फिदा हुए अश्विन, बोले- अन्ना और भैया का मतलब एक

नागपुर टेस्ट की पहली पारी में जहां रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लेने का कारनामा किया और दूसरी पारी में आर अश्विन ने 5 विकेट झटके। जडेजा-अश्विन की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत पहले टेस्ट में तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को पारी और 132 रनों से हराने में कामयाब रहा। इस शानदार जीत के बाद अश्विन ने ट्वीट कर नागपुर में फैंस से मिले प्यार के लिए शुक्रिया अदा किया। इस ट्वीट में उन्होंने एक फैन से जुड़ी मजेदार घटना का भी जिक्र किया।

अश्विन ने ट्वीट करते हुए लिखा, "आज स्टेडियम में किसी ने मुझे अन्ना भैया कहा। अन्ना और भैया का मतलब एक ही हैं (बड़े भाई)। मुझे मिले प्यार के लिए मैं बहुत आभारी हूं लेकिन यह एक छोटा सा सुधार करूंगा।"

Someone at the stadium called me Anna Bhaiya today??. Anna and Bhaiya are one and the same ( big brother ) . I am extremely grateful for the love I receive but this one small correction would help???