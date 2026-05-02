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IPL 2026: अंशुल कम्बोज ने गेंद से बरपाया कहर, गायकवाड़- कार्तिक का अर्धशतक, चेन्नई की मुंबई पर बड़ी जीत

चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को सात विकेट पर 159 रन पर रोक दिया, इसके बाद 160 रन के टारगेट को 18.1 ओवर में आसानी से हासिल कर लिया.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 02, 2026, 11:28 PM IST

Published On May 02, 2026, 11:28 PM IST

Last UpdatedMay 02, 2026, 11:28 PM IST

CSK Win

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CSK VS MI: नूर अहमद (26 रन देकर दो विकेट) और अंशुल कंबोज (32 रन देकर तीन विकेट) की शानदार गेंदबाजी के बाद ऋतुराज गायकवाड़ (48 बॉल में नाबाद 67 रन) और कार्तिक शर्मा (40 बॉल में नाबाद 54 रन) की अर्धशतकीय पारी से चेन्नई सुपरकिंग्स ने मुंबई इंडियंस को आठ विकेट से हरा दिया. आईपीएल 2026 में दूसरी बार चेन्नई सुपरकिंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराया है. चेन्नई सुपरकिंग्स की यह चौथी जीत है, वहीं मुंबई इंडियंस की यह सातवीं हार है.

चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने घर में मुंबई इंडियंस को सात विकेट पर 159 रन पर रोक दिया, इसके बाद 160 रन के टारगेट को 18.1 ओवर में आसानी से हासिल कर लिया. चेन्नई की टीम इस जीत के साथ प्वॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर पहुंच गई है.

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160 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम को दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन के रूप में बड़ा झटका लगा. संजू 9 गेंदों में महज 11 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर पवेलियन लौटे, जिसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने उर्विल पटेल के साथ 22 गेंदों में 49 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 62 के स्कोर तक पहुंचाया. उर्विल 12 गेंदों में 2 छक्कों और दो चौके के साथ 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

गायकवाड़- कार्तिक ने दिलाई चेन्नई को जीत

गायकवाड़ ने इसके बाद 20 साल के युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा के साथ 75 गेंदों में 98 रन की नाबाद साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई. गायकवाड़ 48 गेंदों में 2 छक्कों और 5 चौकों के साथ 67 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि कार्तिक शर्मा ने 40 गेंदों में तीन छक्कों और चार चौकों के साथ 54 रन की नाबाद पारी खेली. कार्तिक चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए अर्धशतक लगाने वाले आयुष म्हात्रे के बाद दूसरे सबसे युवा बल्लेबाज भी हैं. मुंबई के लिए जसप्रीत बुमराह और एएम गजनफर ने एक-एक विकेट हासिल किया.

159 रन ही बना सकी मुंबई इंडियंस की टीम

इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 159 रन ही बना सकी. मुंबई ने महज 1 के स्कोर पर विल जैक्स (1) का विकेट खो दिया. अंशुल कम्बोज की गेंद पर डेब्यू मैच खेल रहे रामकृष्ण घोष ने उनका कैच लपका. इसके बाद नमन धीर ने रयान रिकेल्टन के साथ दूसरे विकेट के लिए 32 गेंदों में 58 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला.

रिकेल्टन 24 गेंदों में 5 छक्कों के साथ 37 रन बनाकर नूर अहमद की गेंद पर पवेलियन लौटे, जिसके बाद सूर्यकुमार यादव ने नमन धीर के साथ तीसरे विकेट के लिए 24 गेंदों में 40 रन की साझेदारी करते हुए टीम को शतक के बेहद नजदीक पहुंचाया. सूर्या ने 12 गेंदों में चार चौके के साथ 21 रन बनाए और रामकृष्ण घोष का शिकार बने. वहीं नमन धीर ने अर्धशतक लगाया और 37 गेंदों में 3 छक्कों और 4 चौकों के साथ 57 रन बनाकर आउट हुए. नमन धीर का विकेट जेमी ओवरटन के नाम रहा. तिलक वर्मा (05) नूर अहमद का दूसरा शिकार बने.

हार्दिक पांड्या की धीमी बल्लेबाजी

हार्दिक पांड्या इस मैच में रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए. उन्होंने 23 बॉल में 18 रन की पारी खेली. आखिरी के ओवर्स में उन पर रन बनाने की जिम्मेदारी थी, मगर उनके बल्ले से रन नहीं निकले. रॉबिन मिन्ज (05) दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर सके. हार्दिक और रॉबिन मिन्ज का विकेट अंशुल कम्बोज ने चटकाए.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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