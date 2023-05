VIDEO: अनुज रावत में दिखी धोनी की झलक, बिना देखे बल्लेबाज को किया रन आउट

आईपीएल 2023 में आरसीबी ने रविवार को खेले गए पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स को 112 रन से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें कायम रखी है. आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान के सामने जीत के लिए 171 रन का लक्ष्य रखा था, राजस्थान की टीम सिर्फ 59 रन पर ढेर हो गई. आईपीएल इतिहास का यह तीसरा सबसे न्यूनतम स्कोर है.

इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के विकेटकीपर अनुज रावत ने अपने रन आउट से सभी को हैरान कर दिया, अनुज रावत ने एमएस धोनी के स्टाइल में बिना विकेट की तरफ देखते गेंद को स्टंप पर दे मारा और बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विन रन आउट हो गए.

राजस्थान की पारी के आठवें ओवर की आखिरी गेंद पर हेटमायर ने शॉट खेला जो सीमा रेखा के पास गई, हेटमायर और अश्विन के बीच दूसरा रन लेने में तालमेल में कमी दिखी और हेटमायर ने अश्विन को दूसरा रन दौड़ने से मना किया, मगर अश्विन निकल चुके थे वह क्रीज से ज्यादा दूर नजर नहीं आ रहे थे और फील्डर का थ्रो भी विकेटकीपर अनुज के पास सीधा नहीं आया था, मगर अनुज रावत ने बॉल को पकड़ा और बिना देखे ही पैरों के बीच से गेंद को डायरेक्ट स्टंप पर मार दिया. टीवी अंपायर के रिप्ले में दिखा कि अश्विन क्रीज से दूर थे.

The Anuj Rawat direct-hit that left everyone in disbelief

