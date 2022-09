तेज गेंदबाज अनुरीत सिंह ने भारतीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. 34 साल के अनुरीत सिंह ने सोमवार को अपने रिटायरमेंट की घोषणा की. अनुरीत सिंह ने 72 फर्स्ट क्लास, 56 लिस्ट ए और 71 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 398 विकेट हासिल किए. वह बड़ौदा, सेंट्रल जोन, इंडिया ए, इंडिया रेड, किंग्स इलवेन पंजाब, कोलकाता नाइटराइडर्स, रेलवे, राजस्थान रॉयल्स और रेस्ट ऑफ इंडिया का हिस्सा भी रहे थे.

अनुरीत सिंह ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए कोच संजय बांगड़, अभय शर्मा, मुरली कार्तिक का शुक्रिया अदा कहा. उन्होंने ट्विटर पर लिखा.. मैं बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहता था. यह एक अविश्वसनीय क्रिकेट यात्रा रही है.

Thank you all for the love and support throughout my journey ❤️ pic.twitter.com/eIs78GPqAn

— Anureet (@anureet2388) September 26, 2022