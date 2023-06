कोहली की पत्नी और बॉलिवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी केनिंग्टन ओवल मैदान पर मैच देखने मौजूद थीं. कोहली के आउट होने के बाद अनुष्का शर्मा का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी आक्रमण ने रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम को परेशानी में डाल रखा है. भारतीय टीम पहली पारी के आधार पर अभी 318 रन पीछे है. भारतीय टीम को अभी फॉलोऑन टालने के लिए 119 रन और बनाने हैं.

Anushka Sharma and others can't believe that wicket of Virat Kohli. A pin drop silence at the oval.#INDvAUS #WTCFinal2023 pic.twitter.com/sk01j6DUvV

— Akshat (@AkshatOM10) June 8, 2023