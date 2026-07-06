अन्वय द्रविड़ की फिफ्टी पर भारी पड़ा महाविथाना का शतक, श्रीलंका ने टीम इंडिया को 8 विकेट से रौंदा

भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ ने श्रीलंका अंडर-19 टीम के खिलाफ 87 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली. जिसकी वजह से भारत अंडर-19 टीम ने 47.2 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 285 रन ही बना सकी. जिसका पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 48 ओवर में सिर्फ 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. भारतीय टीम ने पहला मैच 4 विकेट से जीता था. लेकिन अब तीन मुकाबलों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर आ गई है. सीरीज का अंतिम मैच 9 जुलाई को इसी मैदान पर खेला जाना है. इसके बाद 13 जुलाई से दो अनाधिकारिक टेस्ट मैच खेले जाएंगे.

अन्वय द्रविड़ ने जड़ा अर्धशतक

हम्बनटोटा में खेले गए इस मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 47.2 ओवरों में 285 रन पर सिमट गई. मेहमान टीम ने 11 के स्कोर तक दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद कुशाग्र ओझा ने वीके विनीत के साथ तीसरे विकेट के लिए 81 गेंदों में 67 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला. विनीत 45 गेंदों में 4 चौकों के साथ 24 रन बनाकर आउट हुए.

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जिसके बाद अन्वय द्रविड़ बल्लेबाजी के लिए उतरे और अर्जुन राजपूत के साथ पांचवें विकेट के लिए 126 गेंदों में 144 रन जुटाए. अर्जुन 81 गेंदों में 10 बाउंड्री के साथ 76 रन बनाकर आउट हुए. जबकि अन्वय ने 87 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. श्रीलंकाई खेमे से गिमहान मेंडिस ने 8.2 ओवरों में 41 रन देकर सबसे ज्यादा 5 विकेट हासिल किए. जबकि कविजा गमागे ने 2 विकेट निकाले. एक विकेट सेथमिका सेनेविरात्ने के हाथ लगा.

दिमंथा महाविथाना ने खेली तूफानी पारी

इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम ने 48 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस टीम को 25 के स्कोर पर दुलनिथ सिगेरा (14) के रूप में शुरुआती झटका लग गया था. इसके बाद दिमंथा महाविथाना ने सेनुजा वेकुनागोडा के साथ दूसरे विकेट के लिए 103 रन की साझेदारी करते हुए जीत की नींव रख दी. सेनुजा 64 गेंदों में 2 छक्कों और 4 चौकों के साथ 60 रन बनाकर पवेलियन लौटे. जिसके बाद दिमंथा ने कप्तान विमथ दिनसारा के साथ तीसरे विकेट के लिए 135 गेंदों में 163 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई.

कप्तान दिनसारा 60 गेंदों में 3 चौकों के साथ 56 रन बनाकर नाबाद रहे. जबकि दिमंथा ने 153 गेंदों में 5 चौकों और 12 छक्कों के साथ 155 रन की नाबाद पारी खेली. भारतीय खेमे से ईशान सूद और कप्तान यशवर्धन चौहान ने 1-1 विकेट निकाला.