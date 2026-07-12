FIFA World Cup 2026: अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में बनाई जगह, स्विट्जरलैंड को 3-1 से दी मात

अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में दमदार प्रदर्शन करते हुए स्विट्जरलैंड को अतिरिक्त समय (एक्स्ट्रा टाइम) में 3-1 से मात देकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। मुकाबले के दौरान स्विट्जरलैंड को एक खिलाड़ी के बाहर होने के बाद 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा, जिसका फायदा अर्जेंटीना ने आखिरकार उठाया। अब लियोनेल मेसी की टीम का सामना सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगा।

मेसी के कॉर्नर से मिली शुरुआती बढ़त

मैच की शुरुआत से ही अर्जेंटीना ने आक्रामक अंदाज अपनाया। 10वें मिनट में लियोनेल मेसी ने कॉर्नर किक पर शानदार क्रॉस दिया, जिसे एलेक्सिस मैक एलिस्टर ने बेहतरीन हेडर के जरिए गोल में बदल दिया। इस गोल के साथ अर्जेंटीना ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।

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इसके बाद पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच मिडफील्ड में कड़ी टक्कर देखने को मिली। हालांकि, किसी भी टीम को ज्यादा बड़े मौके नहीं मिले और अर्जेंटीना एक गोल की बढ़त के साथ ब्रेक तक पहुंचा।

स्विट्जरलैंड ने की वापसी, लेकिन फिर हुआ बड़ा झटका

दूसरे हाफ में स्विट्जरलैंड ने बराबरी के लिए लगातार दबाव बनाया। अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने शुरुआती दो शानदार बचाव किए, लेकिन इसके बाद डैन एनडोये ने शानदार फिनिश करते हुए स्कोर 1-1 कर दिया।

मैच का सबसे अहम मोड़ 72वें मिनट में आया, जब स्विट्जरलैंड के ब्रील एम्बोलो को VAR समीक्षा के बाद दूसरा येलो कार्ड दिखाया गया। रेड कार्ड मिलने के बाद स्विट्जरलैंड को बाकी मैच 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा।

एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना ने दिखाया दम

एक खिलाड़ी अधिक होने के बावजूद अर्जेंटीना निर्धारित 90 मिनट में जीत का गोल नहीं कर सका और मुकाबला अतिरिक्त समय में पहुंच गया।

एक्स्ट्रा टाइम में जूलियन अल्वारेज़ ने शानदार व्यक्तिगत कौशल का प्रदर्शन करते हुए बॉक्स के बाहर से जोरदार शॉट लगाया, जो सीधे गोल के ऊपरी कोने में जा लगा। इस गोल ने अर्जेंटीना को 2-1 की बढ़त दिला दी।

कुछ ही मिनट बाद अर्जेंटीना ने तेज़ काउंटर अटैक किया। गोलकीपर से छिटकी गेंद पर लाउतारो मार्टिनेज ने बिना कोई गलती किए गेंद को गोल में पहुंचाया और टीम की 3-1 की शानदार जीत पक्की कर दी।

लगातार 15वें वर्ल्ड कप मैच में किया गोल

इस मुकाबले में गोल करने के साथ ही अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप में लगातार 15वें मैच में गोल करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इस मामले में अब उससे आगे सिर्फ उरुग्वे, हंगरी, जर्मनी और ब्राजील जैसी टीमें हैं।

अब इंग्लैंड से होगी फाइनल की राह की जंग

क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत के बाद अर्जेंटीना अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुरुवार को अटलांटा स्टेडियम में खेला जाएगा। फुटबॉल प्रशंसकों की नजरें अब इस हाई-वोल्टेज मुकाबले पर होंगी, जहां जीतने वाली टीम फाइनल का टिकट हासिल करेगी।