Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

नहीं रहें अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर एंटोनियो रैटीनस, 89 साल की उम्र में हुआ निधन

अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर और पूर्व कप्तान एंटोनियो उबाल्डो रैटीन का 89 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके निधन से अर्जेंटीना और विश्व फुटबॉल जगत में शोक की लहर है.

Edited By : Sameer Tiwari |Jul 12, 2026, 11:23 AM IST

Published On Jul 12, 2026, 11:23 AM IST

Last UpdatedJul 12, 2026, 11:23 AM IST

अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर और पूर्व कप्तान एंटोनियो उबाल्डो रैटीन का 89 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके निधन से अर्जेंटीना और विश्व फुटबॉल जगत में शोक की लहर है. रैटीन की गिनती देश के सबसे बेहतरीन मिडफील्डरों और कप्तानों में की जाती थी. उन्होंने 1959 से 1969 तक अर्जेंटीना की नेशनल टीम का प्रतिनिधित्व किया और 1962 तथा 1966 के फीफा विश्व कप में भी हिस्सा लिया.

अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने जताया दुख

अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (एएफए) ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है. एसोसिएशन ने एक बयान में कहा गया, “अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन अपने अध्यक्ष क्लाउडियो तापिया के जरिए एंटोनियो उबाल्डो रैटीन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है. वे अर्जेंटीना की नेशनल टीम के इतिहास के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक और अर्जेंटीना फुटबॉल के निर्विवाद आइकन थे, जिनका आज 89 साल की उम्र में निधन हो गया.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

1966 में रह चुके है कप्तान

रैटीन 1966 में इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के कप्तान थे और एक ऐसी घटना के मुख्य पात्र थे जो हमेशा के लिए विश्व फुटबॉल की यादों में बस गई. मेजबान देश के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में उन्हें जर्मन रेफरी रुडोल्फ क्रेटलिन ने मैदान से बाहर भेज दिया था, जबकि उस समय येलो और रेड कार्ड का सिस्टम नहीं था.

उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है और वे रेफरी का फैसला समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए मैदान छोड़ने से पहले रैटीन ने एक अनुवादक की मांग की। उनके मैदान से न हटने के कारण एक ऐतिहासिक दृश्य बना: वे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के लिए आरक्षित रेड कार्पेट पर बैठ गए और स्टेडियम से निकलने से पहले उन्होंने ब्रिटिश झंडे को मरोड़ दिया। उस घटना का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना असर हुआ कि कुछ साल बाद 1970 के वर्ल्ड कप में फीफा ने रेफरी की पेनल्टी या सजा को पहचानने के लिए आधिकारिक तौर पर कार्ड सिस्टम लागू किया. “रैटीन सिर्फ एक यादगार घटना से कहीं ज्यादा थे. वे फुटबॉलरों की उस पीढ़ी के प्रतीक थे जो नेशनल टीम की जर्सी को पूरी प्रतिबद्धता मानती थी, जहां नेतृत्व मिसाल कायम करके, त्याग करके और देश का प्रतिनिधित्व करने के गर्व के साथ किया जाता था.

बयान में आगे कहा गया, “रैटीन के निधन के साथ अर्जेंटीना की नेशनल टीम के इतिहास के सबसे महान कप्तानों में से एक हमारे बीच नहीं रहे. एक ऐसा फुटबॉलर जिसने अपने स्वभाव को अपनी पहचान बनाया और विश्व फुटबॉल की यादों पर एक अमिट छाप छोड़ी. अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के इतिहास में और उन सभी लोगों की यादों में उनकी विरासत हमेशा बनी रहेगी जो यह समझते हैं कि अर्जेंटीना की जर्सी पहनने का मतलब सिर्फ मैच खेलना नहीं बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करना है. एंटोनियो रैटीन इन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल रहे.

कोच के तौर पर भी किया काम

उन्होंने अपना पूरा करियर ब्यूनस आयर्स के क्लब बोका जूनियर्स के साथ बिताया और 1956 से 1970 के बीच 382 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 28 गोल किए, चार लीग खिताब जीते और 1963 में कोपा लिबर्टाडोरेस के फाइनल तक पहुंचे.खिलाड़ी के तौर पर रिटायर होने के बाद रैटीन ने राजनीति में आने से पहले कुछ समय के लिए बोका के कोच के तौर पर भी काम किया.

Sameer Tiwari

Sameer Tiwari

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2025 से क्रिकेट कंट्री के सोशल मीडिया के साथ जुड़ा शुरुआत से ही खेल में काफी रुचि थी, क्रिकेट खेलना, देखना भी पसंद रहा है, वर्तमान में मल्टीमिडिया जर्नलिस्ट के रुप में कार्य कर रहा हूं

Related News

FIFA World Cup 2026: अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में बनाई जगह, स्विट्जरलैंड को 3-1 से दी मात

FIFA World Cup 2026: अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में बनाई जगह, स्विट्जरलैंड को 3-1 से दी मात
Fifa World Cup: बेलिंगहम के कमाल से चौथी बार सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड, नॉर्वे को 2-1 से दी मात

Fifa World Cup: बेलिंगहम के कमाल से चौथी बार सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड, नॉर्वे को 2-1 से दी मात
FIFA World Cup 2026: इंग्लैंड की चुनौती के लिए नॉर्वे है तैयार, हेड कोच ने भरी हुंकार

FIFA World Cup 2026: इंग्लैंड की चुनौती के लिए नॉर्वे है तैयार, हेड कोच ने भरी हुंकार
Fifa World Cup 2026: मिकेल मेरिनो ने रचा इतिहास, यह कारनामा करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने

Fifa World Cup 2026: मिकेल मेरिनो ने रचा इतिहास, यह कारनामा करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने

Latest News

chatgpt-image-jul-12-2026-10_41_35-am

FIFA World Cup 2026: अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में बनाई जगह, स्विट्जरलैंड को 3-1 से दी मात
icc-hall-of-fame-3

'आईसीसी हॉल ऑफ फेम' में सौरव गांगुली के अलावा इन दिग्गजों को मिली जगह

england-football-team-5

Fifa World Cup: बेलिंगहम के कमाल से चौथी बार सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड, नॉर्वे को 2-1 से दी मात
kane-williamson-41

केन विलियमसन को मिली नई जिम्मेदारी, इस टीम ने बनाया बैटिंग कोच

team-india-262

इंग्लैंड ने छीनी टीम इंडिया से नंबर-1 की रैंकिंग, श्रेयस अय्यर के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
shreyas-iyer-159

इंग्लैंड में 0-4 से टीम इंडिया को मिली शर्मनाक हार, श्रेयस अय्यर ने बताया कहां हुई चूक ?

Editor's Pick

लगातार हार पर BCCI सख्त, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर से होंगे सवाल

लगातार हार पर BCCI सख्त, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर से होंगे सवाल
BCCI Review Gautam gambhir and Shreyas iyer role after series defeat against England

गौतम गंभीर की कोचिंग और श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर सवाल, क्यों आई ऐसी नौबत ?

BCCI Will Talk to Shreyas Iyer and Gautam Gambhir After ENGLAND T20I Series to Review The Performance of Indian Team, Report

इंग्लैंड टी20 सीरीज के बाद अय्यर और गंभीर से बात करेगा BCCI, खराब प्रदर्शन की होगी समीक्षा
Will Sanju Samson Get Place in Playing 11 in 4th T20I against England at Bristol

ENG vs IND: क्या संजू सैमसन को मिलेगा में मौका, कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11
India vs England 4th T20I Preview Series at stake Will Shreyas Iyer Team Able to Continue Winning Record at Bristol

ENG vs IND: भारत का ब्रिस्टल में है लाजवाब रिकॉर्ड, क्या श्रेयस अय्यर ऐंड कंपनी रख पाएगी इसे कायम
Sanju Samson was given clarity on not getting selected says Indian Coach Gautam Gambhir

'क्या बात हुई, यह आपको नहीं बता सकते', संजू से चर्चा पर गंभीर की सीधी बात