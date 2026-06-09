3 ओवर में 3 विकेट फिर बल्ले से तूफानी हाफ सेंचुरी, मुंबई में छाए अर्जुन तेंदुलकर

अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला. और वहां भी उन्होंने प्रभावी खेल दिखाया. और सोमवार, 8 जून को अर्जुन ने टी20 मुंबई में गेंद और बल्ले से कमाल का खेल दिखाया. एआरसीए अंधेरी की जीत में अर्जुन का अहम योगदान रहा. उनके खेल की मदद से बांद्रा ब्लास्टर्स को 9 विकेट से हरा दिया. अर्जुन ने 11 रन देकर तीन विकेट हासिल किए. और इसके साथ ही नाबाद हाफ सेंचुरी भी लगाई. इस प्रदर्शन के दम पर उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. बाएं हाथ के इस ऑलराउंडर ने दिखा दिया कि उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है.

बांद्रा ब्लास्टर्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम ने सिर्फ पहली पांच गेंद पर अपने तीन विकेट खो दिए थे. इसमें दोनों ओपनर्स भी शामिल थे. अर्जुन ने अपने पहले ही ओवर में प्रतीक कुमार यादव और पराग खानापुरकर को आउट किया.

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पावरप्ले खत्म होने तक बांद्रा ब्लास्टर्स की टीम का स्कोर पांच विकेट पर 37 रन था. और यहां से टीम को संभालने का नाम नंबर सात के बल्लेबाज ओम केशकामत और नंबर 9 के बल्लेबाज सागर छबारिया ने किया. केशकामत ने 49 और छबारिया ने 44 रन बनाए. इनकी पारियों की मदद से टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 144 के स्कोर तक पहुंची. अर्जुन ने तीन ओवर के अपने स्पैल में एक विकेट और हासिल किया. ए.

145 के टारगेट को पूरा करने उतरी एआरसीएस अंधेरी ने तेज शुरुआत की. ओपनर दिव्यांश सक्सेना तीसरे ओवर में 26 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि बांद्रा ब्लास्टर्स को यह एकमात्र सफलता हासिल हुई .

अर्जुन नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे. उन्होंने मुशीर खान के साथ मिलकर लक्ष्य को सिर्फ 13.5 ओवर में हासिल कर लिया.

मुशीर 38 गेंद पर 54 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने अपनी पारी में सात चौके और एक छक्का लगाया. वहीं अर्जुन ने और धुआंधार बल्लेबाजी की. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 34 गेंद पर 66 रन बनाए. उनकी पारी में चार चौके और पांच छक्के शामिल थे.

Match 16 | AA v BB: A performance to remember! Arjun Tendulkar bags the Player of the Match honours.



📌 June 1-13 | Wankhede Stadium.

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एआरसीएस अंधेरी की यह सीजन में तीसरी जीत थी. और अब उसके चार मैचों में छह अंक हैं. इस धमाकेदार जीत ने टीम के रनरेट में भी काफी सुधार किया है. वह आठ टीमों की रेस में दूसरे स्थान पर है. बांद्रा ब्लास्टर्स के लिए सीजन अच्छा नहीं रहा है. यह पांच मैचों में उसकी चौथी हार है.