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3 ओवर में 3 विकेट फिर बल्ले से तूफानी हाफ सेंचुरी, मुंबई में छाए अर्जुन तेंदुलकर

अर्जुन तेंदुलकर ने अपने पहले हीओवर में दो विकेट हासिल किए. गेंदबाजी में कमाल करने के बाद बाएं हाथ के इस ऑलराउंडर ने बल्ले से भी धमाकेदार खेल दिखाया.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 09, 2026, 10:45 AM IST

Published On Jun 09, 2026, 10:45 AM IST

Last UpdatedJun 09, 2026, 10:45 AM IST

arjun tendulkar in mumbai t20

अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई टी20 में गेंद और बल्ले से कमाल का खेल दिखाया

अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला. और वहां भी उन्होंने प्रभावी खेल दिखाया. और सोमवार, 8 जून को अर्जुन ने टी20 मुंबई में गेंद और बल्ले से कमाल का खेल दिखाया. एआरसीए अंधेरी की जीत में अर्जुन का अहम योगदान रहा. उनके खेल की मदद से बांद्रा ब्लास्टर्स को 9 विकेट से हरा दिया. अर्जुन ने 11 रन देकर तीन विकेट हासिल किए. और इसके साथ ही नाबाद हाफ सेंचुरी भी लगाई. इस प्रदर्शन के दम पर उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. बाएं हाथ के इस ऑलराउंडर ने दिखा दिया कि उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है.

बांद्रा ब्लास्टर्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम ने सिर्फ पहली पांच गेंद पर अपने तीन विकेट खो दिए थे. इसमें दोनों ओपनर्स भी शामिल थे. अर्जुन ने अपने पहले ही ओवर में प्रतीक कुमार यादव और पराग खानापुरकर को आउट किया.

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पावरप्ले खत्म होने तक बांद्रा ब्लास्टर्स की टीम का स्कोर पांच विकेट पर 37 रन था. और यहां से टीम को संभालने का नाम नंबर सात के बल्लेबाज ओम केशकामत और नंबर 9 के बल्लेबाज सागर छबारिया ने किया. केशकामत ने 49 और छबारिया ने 44 रन बनाए. इनकी पारियों की मदद से टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 144 के स्कोर तक पहुंची. अर्जुन ने तीन ओवर के अपने स्पैल में एक विकेट और हासिल किया. ए.

145 के टारगेट को पूरा करने उतरी एआरसीएस अंधेरी ने तेज शुरुआत की. ओपनर दिव्यांश सक्सेना तीसरे ओवर में 26 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि बांद्रा ब्लास्टर्स को यह एकमात्र सफलता हासिल हुई .

अर्जुन नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे. उन्होंने मुशीर खान के साथ मिलकर लक्ष्य को सिर्फ 13.5 ओवर में हासिल कर लिया.

मुशीर 38 गेंद पर 54 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने अपनी पारी में सात चौके और एक छक्का लगाया. वहीं अर्जुन ने और धुआंधार बल्लेबाजी की. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 34 गेंद पर 66 रन बनाए. उनकी पारी में चार चौके और पांच छक्के शामिल थे.

एआरसीएस अंधेरी की यह सीजन में तीसरी जीत थी. और अब उसके चार मैचों में छह अंक हैं. इस धमाकेदार जीत ने टीम के रनरेट में भी काफी सुधार किया है. वह आठ टीमों की रेस में दूसरे स्थान पर है. बांद्रा ब्लास्टर्स के लिए सीजन अच्छा नहीं रहा है. यह पांच मैचों में उसकी चौथी हार है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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