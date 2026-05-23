लखनऊ सुपरजायंट्स के लिए अर्जुन तेंदुलकर का डेब्यू, 736 दिन का इंतजार भी खत्म

लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम ने अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस से ट्रेड के जरिए हासिल किया था. उन्हें लखनऊ के आखिरी लीग मैच में मौका मिला.
Published On May 23, 2026, 07:45 PM IST
Last UpdatedMay 23, 2026, 07:45 PM IST
Arjun Tendulkar LSG
आईपीएल 2026 में शनिवार को लखनऊ सुपरजायंट्स और पंजाब किंग्स की टीम आमने-सामने हुई. लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. इस मैच में लखनऊ सुपरजायंट्स के लिए अर्जुन तेंदुलकर ने डेब्यू किया. भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर दो साल बाद आईपीएल मैच खेलने उतरे. वह आखिरी बार साल 2024 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए नजर आए थे.
लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम ने अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस से ट्रेड के जरिए हासिल किया था. लखनऊ की टीम ने भले ही उन्हें अपनी टीम के साथ जोड़ा, मगर उन्हें प्लेइंग-11 में मौका नहीं दिया. लखनऊ सुपरजायंट्स ने लीग के आखिरी मैच में आखिरकार उन्हें प्लेइंग-11 में शामिल किया है.
अर्जुन तेंदुलकर दो साल छह दिन और कुल 736 दिन बाद आईपीएल का मैच खेलने मैदान पर उतरे हैं. इससे पहले अर्जुन तेंदुलकर ने अपना आखिरी आईपीएल मैच 17 मई 2024 को खेला था. वह मुकाबला मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपरजायंट्स का था, जहां अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे. वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए उस मैच में अर्जुन तेंदुलकर ने 2.2 ओवर की गेंदबाजी थी और 22 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं किया था.
सिर्फ छक्के मारना नहीं, बल्कि…. मुकुल चौधरी को मिली थी विराट कोहली से खास सलाह
अर्जुन तेंदुलकर ने अब तक इस मैच से पहले अपने आईपीएल करियर में सिर्फ पांच मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम कुल तीन विकेट है. उन्होंने आईपीएल 2023 में चार और आईपीएल 2024 में सिर्फ एक मुकाबला खेला था.
विराट कोहली को आउट करने का सपना हुआ सच, साकिब ने कहा- यह मेरा ड्रीम विकेट था
26 साल के अर्जुन तेंदुलकर ने 24 फर्स्ट क्लास, 24 लिस्ट ए और 29 टी-20 मैच खेला है. 24 फर्स्ट क्लास में अर्जुन तेंदुलकर ने 52 विकेट लिए हैं और 685 रन भी बनाए हैं. वहीं लिस्ट ए में उनके नाम 26 विकेट है. टी-20 में उन्होंने 35 विकेट चटकाए हैं.