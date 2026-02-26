add cricketcountry as a Preferred Source
189.66 की स्ट्राइक रेट से जड़ा तूफानी अर्धशतक, IPL से पहले अर्जुन तेंदुलकर ने मचाया कोहराम

अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) ने 29 बॉल में 55 रन की नाबाद पारी खेली. इस पारी में उन्होंने सात चौके और दो छक्के लगाए.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - February 26, 2026 4:37 PM IST

Arjun Tendulkar
भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) ने डीवाई पाटिल टी-20 2026 में धमाकेदार अर्धशतक जड़ा है. अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) ने डीवाई पाटिल ब्लू के लिए खेलते हुए यह कारनामा किया है. उन्होंने 189.66 की स्ट्राइक रेट से तूफानी बल्लेबाजी की, जिससे डीवाई पाटिल ब्लू ने इंडियन नेवी को पांच विकेट से हरा दिया.

गेंदबाजी में चार ओवर के स्पेल में 40 रन देकर सिर्फ एक विकेट हासिल करने वाले अर्जुन तेंदुलकर ने बल्लेबाजी में कमाल दिखाया. 221 रन का टारगेट का पीछा करते हुए डीवाई पाटिल ब्लू ने 12वें ओवर में 133 रन के स्कोर पर पांच विकेट गंवा दिए थे, इसके बाद अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) ने आनंद बैस के साथ मिलकर टीम को पांच गेंद शेष रहते जीत दिला दी. अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) ने 29 बॉल में 55 रन की पारी खेली. इस पारी में उन्होंने सात चौके और दो छक्के लगाए. आनंद बायस ने 24 बॉल में 35 रन का योगदान दिया.

इस मैच मे अर्जुन तेंदुलकर के अलावा वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने भी इस मैच में धमाकेदार प्रदर्शन किया. वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने 19 बॉल में 63 रन की पारी खेली. वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी में सात चौके और पांच छक्के लगाए. सरफराज खान ने 19 बॉल में 27 रन, शशांक सिंह ने 12 बॉल में 20 रन की पारी खेली.

डीवाई पाटिल ब्लू ने पांच विकेट से जीता मुकाबला

डीवाई पाटिल ब्लू की टीम ने इस मैच में पांच विकेट से जीत हासिल की. इंडियन नेवी के 220 रन के टारगेट को डीवाई पाटिल ब्लू की टीम ने पांच विकेट से हासिल कर लिया. इंडियन नेवी के लिए कुंवर पाठक ने 53 बॉल में 87 रन और नितिन तंवर ने 31 बॉल में 57 रन की पारी खेली थी.

आईपीएल से पहले अर्जुन तेंदुलकर का जलवा

आईपीएल 2026 का आयोजन 26 मार्च से होना है. आईपीएल 2026 में अर्जुन तेंदुलकर नई टीम के साथ होंगे. वह मुंबई इंडियंस की जगह इस बार लखनऊ सुपरजायंट्स के लिए खेलते नजर आएंगे. अर्जुन तेंदुलकर का फॉर्म में लौटना लखनऊ सुपरजायंट्स के लिए यह अच्छी खबर है.

