मुझे गर्व है जिस तरह से तुमने... बेटे अर्जुन के लिए पिता सचिन तेंदुलकर ने क्या लिखा ?

दो साल के लंबे इंतजार के बाद अर्जुन आईपीएल मुकाबला खेलने उतरे और लखनऊ सुपर जायंट्स के आखिरी मैच में अपने डेब्यू पर शानदार प्रदर्शन किया.
Published On May 24, 2026, 11:41 AM IST
Last UpdatedMay 24, 2026, 11:41 AM IST
Arjun tendulkar
आईपीएल 2026 में शनिवार को लखनऊ सुपरजायंट्स और पंजाब किंग्स की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में लखनऊ सुपरजायंट्स के लिए अर्जुन तेंदुलकर ने डेब्यू किया. दो साल के लंबे इंतजार के बाद अर्जुन आईपीएल मुकाबला खेलने उतरे. आईपीएल सीज़न के लखनऊ सुपर जायंट्स के आखिरी मैच में अपने डेब्यू पर अच्छा प्रदर्शन किया. उनके इस प्रदर्शन पर पिता सचिन तेंदुलकर ने बेटे के सब्र और काबिलियत की तारीफ़ की.
अर्जुन, जो नेट्स और प्रैक्टिस मैचों में अच्छी गेंदबाज़ी कर रहे थे, उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने के लिए सीज़न के आखिरी मैच तक इंतज़ार करना पड़ा. इस मैच में लखनऊ सुपरजांयट्स को पंजाब किंग्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा. इस मैच के बाद सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट लिखा.
तेंदुलकर ने लिखा, बहुत बढ़िया, अर्जुन, मुझे गर्व है जिस तरह से तुमने इस पूरे सीज़न में खुद को संभाला है, हमेशा अपनी काबिलियत पर भरोसा रखा, सब्र बनाए रखा, चुपचाप कड़ी मेहनत की, और आखिरी मैच तक मौका न मिलने के बावजूद पॉज़िटिव रहे. क्रिकेट जितनी काबिलियत की परीक्षा लेता है, उतना ही सब्र की भी, और आज तुमने दोनों को खूबसूरती से संभाला. ज़मीन से जुड़े रहना, और इस खेल से हमेशा की तरह प्यार करते रहना, हमेशा प्यार.
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अर्जुन ने पहला ओवर बहुत सधा हुआ डाला और अगर कप्तान ऋषभ पंत प्रभसिमरन सिंह का एक मुश्किल कैच पकड़ लेते, तो उन्हें एक विकेट भी मिल सकता था, जहां उन्होंने अपने शुरुआती स्पेल में सही लेंथ पर गेंदबाज़ी करने पर ज़ोर दिया, वहीं 15वें ओवर में एक यॉर्कर ने प्रभसिमरन को स्टंप्स के सामने फंसा लिया. पंत ने पावरप्ले खत्म होते ही अर्जुन को गेंदबाज़ी के लिए बुलाया था। उन्होंने नौवां, 15वां और 17वां ओवर भी डाला, और 36 रन देकर एक विकेट लिया. इससे पहले अर्जुन तेंदुलकर ने बल्लेबाजी करते हुए नाबाद पांच रन बनाए थे.
अर्जुन तेंदुलकर दो साल छह दिन और कुल 736 दिन बाद आईपीएल का मैच खेलने मैदान पर उतरे. इससे पहले अर्जुन तेंदुलकर ने अपना आखिरी आईपीएल मैच 17 मई 2024 को खेला था. वह मुकाबला मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपरजायंट्स का था, जहां अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे.