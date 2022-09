महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर क्रिकेट में खुद को स्थापित करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) को अभी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू का इंतजार है। यही वजह है कि 22 वर्षीय बाएं हाथ के ऑलराउंडर अर्जुन ने युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह की शरण में जाने का फैसला किया।

अर्जुन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिनमें उन्हें योगराज की निगरानी में ट्रेनिंग करते देखा जा सकता है। एक फोटो में योगराज सचिन के बेटे को क्रिकेट के टिप्स दे रहे हैं तो दूसरी तस्वीर में अर्जुन को योग करते नजर आ रहे हैं। बता दें, युवराज सिंह को दुनिया का वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर बनाने में उनके पिता योगराज सिंह का बड़ा हाथ रहा था।

Arjun Tendulkar is training with Yograj Singh (father of Yuvraj Singh) in his academy at DAV College, Chandigarh to improve his batting skills and revive his career. pic.twitter.com/JVtrnXWOLi

