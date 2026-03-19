IPL 2026: अर्जुन तेंदुलकर ने बताया बल्ले का वजन, हैरान रह गए ऋषभ पंत

अर्जुन तेंदुलकर के बल्ले का वजन कितना है. और सचिन तेंदुलकर कितने भारी बल्ले से खेलते थे. इस सवाल का जवाब खुद अर्जुन ने दिया है. जिसे सुनकर लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत हैरान रह गए.

लखनऊ: अर्जुन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर अभी तक रफ्तार नहीं पकड़ पाया है. सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन क्रिकेट में पहचान बनाने के लिए मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं. वह घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में भी अभी तक अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए हैं. इस बार अर्जुन के पास एक और मौका होगा. वह आईपीएल में पहली बार मुंबई इंडियंस की जगह किसी और टीम का हिस्सा हैं. आईपीएल में इस बार अर्जुन लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का हिस्सा हैं.

बाएं हाथ का यह ऑलराउंडर अपना प्रभाव छोड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है. इस सीजन में वह ऋषभ पंत की कप्तानी में खेलेंगे. लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने एक वीडियो साझा किया है. इसमें पंत और अर्जुन एक-दूसरे से बात कर रहे हैं. और जब पंत को अर्जुन के बल्ले का वजन पता चलता है तो वह हैरान रह जाते हैं.

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वीडियो में पंत ने अर्जुन से उनके बल्ले का वजन पूछा. अर्जुन ने बताया, “1220 ग्राम.” इतना सुनकर पंत हैरान हो गए. पंत ने पूछा कि भारी बल्ले से खेलने का क्या फायदा है, तो अर्जुन ने जवाब दिया, ‘इसे छूने पर भी उड़ता है. पापा 1310-1315 के साथ खेलते थे. मैं 1200 से नीचे नहीं जाता.’

Already loving this new Rishabh-Arjun bond 🥹❤️💙 pic.twitter.com/pa79YqebbU — Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) March 18, 2026

अर्जुन तेंदुलकर और ऋषभ पंत की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए एलएसजी कैंप में मिलते ही दोनों दोस्त बन गए हैं। वीडियो में पंत एक जगह अर्जुन से यह कहते हुए दिखते हैं कि जब भी जरूरत होगी, वह उनके लिए मौजूद रहेंगे. पंत ने अर्जुन के डेडिकेशन की भी तारीफ की कि वह अपनी शादी के ठीक एक दिन बाद सीजन की तैयारी के लिए युवराज सिंह से जुड़ गए.

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और बाएं हाथ के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अर्जुन तेंदुलकर घरेलू क्रिकेट में गोवा की तरफ से खेलते हैं. अर्जुन ने आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से 2023 में केकेआर के खिलाफ डेब्यू किया था. 26 साल के इस खिलाड़ी ने 5 मैचों की 1 पारी में 13 रन बनाए हैं और 3 विकेट लिए हैं. आईपीएल 2026 से पहले अर्जुन एलएसजी से जुड़े थे.