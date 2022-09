दुबई: पाकिस्तान ने भारत को सुपर 4 के मुकाबले में पांच विकेट से हरा दिया है। रविवार को दुबई में एशिया कप 2022 के मुकाबले में पाकिस्तान के सामने 182 रन का लक्ष्य था जो उसने 19.5 ओवर में पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया।

भारत और पाकिस्तान का यह मैच काफी रोमांचक रहा। दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। आखिरी तीन ओवरों में पाकिस्तान को जीत के लिए 34 रनों की जरूरत थी। और क्रीज पर आसिफ अली और खुशदिल शाह मौजूद थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को सौंपी।

बिश्नोई ने शुरुआत वाइड के साथ की। लेकिन फिर उन्होंने वापसी की। हालांकि ओवर की तीसरी गेंद फिर वाइड थी। इसके बाद अगली लीगल गेंद पर इसके बाद वह हुआ जिसे मैच में उस स्थिति में काफी अहम कहा जा सकता है। बिश्नोई की गेंद पर पाकिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज आसिफ अली ने बल्ला घुमाया था। गेंद ने बल्ले बाहरी किनारा लिया। गेंद हवा में बहुत ऊंची गई। शॉर्ट थर्ड मैन पर अर्शदीप सिंह खड़े थे। कैच बहुत आसान था और अर्शदीप इसे कुछ ज्यादा ही आसान ले गए। और नतीजा कैच छूट गया। जैसे ही कैच छूटा रोहित शर्मा भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और गुस्से में चिल्लाने लगे। आसिफ अली ने इसके बाद 8 गेंद पर 16 रन बनाए। वह आखिरी ओवर में अर्शदीप की गेंद पर आउट हुए।

अब आखिरी 2 ओवर में पाकिस्तान को 26 रन चाहिए थे। कप्तान ने अपने सबसे अनुभवी पेसर भुवनेश्वर कुमार को गेंद सौंपी। इसके बाद आखिरी ओवर अर्शदीप सिंह को फेंकना था। भुवी से कप्तान को बहुत उम्मीदें थीं लेकिन इस बार वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। भुवी ने शुरुआत वाइड के साथ की। इसके बाद ओवर की दूसरी गेंद पर आसिफ अली ने छक्का लगा दिया। इस ओवर में दो चौके और लगे। एक आसिफ के बल्ले से और एक खुशदिल शाह के बल्ले से। इस ओवर में भुवी ने कुल 19 रन दिए।

आखिरी ओवर में पाकिस्तान को सिर्फ सात रन चाहिए थे। अर्शदीप ने पहली गेंद पर एक रन दिया। दूसरी गेंद पर आसिफ अली ने चौका जड़ दिया। अर्शदीप ने वापसी की और अगली गेंद पर कोई रन नहीं बना। अगली गेंद पर उन्होंने आसिफ अली को LBW कर दिया। अब दो गेंद पर दो रन चाहिए थे। इफ्तिखार ने ओवर की पांचवीं गेंद लॉन्ग ऑन पर दो रन बनाकर मैच पाकिस्तान के नाम किया।

मैच की बात करें तो सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के अर्धशतक और मोहम्मद नवाज के साथ उनकी अर्धशतकीय साझेदारी से पाकिस्तान ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के रोमांचक मुकाबले में रविवार को यहां भारत को पांच विकेट से हरा दिया।

भारत के 182 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने रिजवान (51 गेंद में 71 रन, छह चौके और दो छक्के) और करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलने वाले नवाज (20 गेंद में 42 रन, छह चौके, दो छक्के) के बीच तीसरे विकेट की 73 रन की साझेदारी से एक गेंद शेष रहते पांच विकेट पर 182 रन बनाकर जीत दर्ज की।

