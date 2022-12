दुबई। भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को बुधवार को मार्को जेनसन, फिन एलेन और इब्राहिम जादरान के साथ अंतररष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के साल के उभरते हुए (इमर्जिंग) क्रिकेटर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। आईसीसी ने विज्ञप्ति में कहा कि इन पुरस्कारों के लिए वोटिंग जनवरी में शुरू होगी।

अर्शदीप को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने के छह महीने से भी कम समय में इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इस तेज गेंदबाज ने 21 T20I मैचों में 18.12 की औसत से 33 विकेट चटकाए हैं। अर्शदीप नई और पुरानी दोनों गेंद से विकेट हासिल करने में सफल रहे हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग में प्रभावी प्रदर्शन के बाद अर्शदीप ने भारत के लिए भी अच्छा प्रदर्शन किया जो 2021 T20 वर्ल्ड कप की निराशा के बाद वापसी की कोशिशों में जुटा था। अर्शदीप ने हाल में भारत के न्यूजीलैंड दौरे के दौरान वनडे क्रिकेट में भी डेब्यू किया।

