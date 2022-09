एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाद भारतीय पेसर अर्शदीप सिंह सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर हैं। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तानी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। ताजा सबूत जो सामने आ रहे हैं उससे यह साफ होता जा रहा है कि यह पाकिस्तान में बैठे लोगों की नापाक हरकत है। इतना ही नहीं उन्होंने अर्शदीप के विकिपीडिया पेज पर बायो में भी बदलाव कर दिया है और उसमें अर्शदीप सिंह के नाम के साथ खालिस्तानी जोड़ दिया है।

भारत को पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत ने विराट कोहली की हाफ सेंचुरी की मदद से 181 का स्कोर बनाया। पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद नवाज की पारियों की मदद से एक गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।

दरअसल, 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर लेग स्पिनर रवि बिश्नोई की गेंद पर पाकिस्तानी बल्लेबाज आसिफ अली ने बड़ा शॉट खेलना चाहा लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और वह हवा में ऊंची गई। शॉर्ट थर्ड मैन पर खडे़ अर्शदीप ने एक मौका गंवा दिया। आसिफ अली ने इस समय खाता नहीं खोला था। हालांकि इसके बाद वह 8 गेंद पर 16 रन बनाकर आउट हुए। सोशल मीडिया पर इसके बाद ऐसे पोस्ट वायरल होने लगे अर्शदीप को निशाने पर लिया जाने लगा। उन्हें खालिस्तानी तक कहा जाने लगा। हालांकि जांच में अब यह सामने आ रहा है कि यह सब ना ‘पाक’ करतूत है।

वीकिपीडिया में जिस आईपी एड्रेस से अर्शदीप के पेज में बदलाव किया गया है वह पाकिस्तानी पंजाब के मरी इलाके का बताया जा है।

1) Indian cricket player Arshdeep dropped a catch in the 2nd match of India Vs Pakistan, Asia Cup 2022.

And, now accounts from Pakistan are running Khalistan propaganda & calling Arshdeep a Khalistani.

Here is the thread! pic.twitter.com/pOyaBPLyJW

