T20 WC 2026: डेरिल मिशेल पर फेंकी थी गेंद, अब आईसीसी ने अर्शदीप सिंह को दी सजा
यह घटना न्यूज़ीलैंड की पारी के 11वें ओवर में हुई जब अर्शदीप ने अपने फ़ॉलो-थ्रू पर गेंद को फ़ील्ड किया और उसे अग्रेसिव तरीके से फेंका.
Arshdeep Singh Fined: भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप खिताब पर कब्जा किया. फाइनल मैच के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिशेल पर अग्रेसिव तरीके से गेंद फेंकी थी, जिसे लेकर जमकर हंगामा मचा था. डेरेल मिशेल इस घटना के बाद काफी गुस्से में नजर आए थे. अंपायर ने मामले को शांत कराया और बाद में अर्शअदीप सिंह ने भी इसे लेकर माफी मांगी थी. मगर अब आईसीसी ने अर्शदीप सिंह पर एक्शन लिया है.
अर्शदीप सिंह पर अहमदाबाद में ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप के फ़ाइनल के दौरान न्यूज़ीलैंड के बैटर डेरिल मिशेल पर अग्रेसिव और गलत तरीके से गेंद फेंकने के लिए मैच फ़ीस का 15 परसेंट जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा अर्शदीप के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया है, जो 24 महीने के समय में उनका पहला अपराध था.
अर्शदीप ने किया आर्टिकल 2.9 का उल्लंघन: आईसीसी
ICC की मीडिया रिलीज़ में मंगलवार को कहा गया कि अर्शदीप को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ़ के लिए कोड ऑफ़ कंडक्ट के आर्टिकल 2.9 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो इंटरनेशनल मैच के दौरान किसी प्लेयर पर या उसके पास गलत और/या खतरनाक तरीके से गेंद (या क्रिकेट का कोई और सामान) फेंकने” से जुड़ा है.
न्यूज़ीलैंड की पारी के 11वें ओवर में हुई थी घटना
यह घटना न्यूज़ीलैंड की पारी के 11वें ओवर में हुई जब अर्शदीप ने अपने फ़ॉलो-थ्रू पर गेंद को फ़ील्ड किया और उसे अग्रेसिव तरीके से फेंका, जो रविवार को ब्लैक कैप्स के वाइस-कैप्टन के पैड पर लगी. इंडिया ने न्यूज़ीलैंड को 96 रन से हराकर तीन T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने वाली पहली टीम बन गई. मेन इन ब्लू टीम अपने टाइटल को सफलतापूर्वक डिफेंड करने और अपने होम ग्राउंड पर टूर्नामेंट जीतने वाली पहली टीम भी बन गई.
अर्शदीप ने ICC एलीट पैनल ऑफ़ मैच रेफरी के एंडी पायक्रॉफ्ट की तरफ से सुझाए गए जुर्माने को मान लिया, जिससे फॉर्मल हियरिंग की ज़रूरत खत्म हो गई. यह चार्ज ऑन-फील्ड अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ और एलेक्स व्हार्फ, थर्ड अंपायर अल्लाहुद्दीन पालेकर और फोर्थ अंपायर एड्रियन होल्डस्टॉक ने लगाया था. लेवल 1 के उल्लंघन में कम से कम ऑफिशियल फटकार, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 परसेंट जुर्माना और एक या दो डिमेरिट पॉइंट्स होते हैं.
