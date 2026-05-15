'ओए अंधेरे', फिर विवादों में घिरे अर्शदीप सिंह, तिलक से मजाक करना फैंस को नहीं आ रहा पसंद

Arshdeep Singh in Controversy: ब्लॉगिंग और विवाद में फंसना ये पंजाब किंग्स के स्टार गेंदबाज अर्शदीप सिंह के लिए बहुत साधारण सी बात हो गई है. कुछ दिन पहले ही बीसीसीआई ने इसे लेकर कड़े नियम बनाए थे. हालांकि इन नियमों के बाद भी अर्शदीप सिंह में सुधार नहीं हुआ और वह फिर से विवादों में आ गए हैं. इस बार मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के पहले तिलक वर्मा से मजाक करना अर्शदीप सिंह को भारी पड़ा है. अर्शदीप सिंह स्नैपचैट के लिए वीडियो बना रहे थे जिसमें उन्होंने नस्लभेदी टिप्पणी करते हुए तिलक वर्मा को ‘ओए अंधेरे’ कहा. अर्शदीप सिंह का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

तिलक से बेहुदा मजाक करना पड़ा अर्शदीप को पड़ा भारी

दरअसल, अर्शदीप सिंह ने अपने स्नैपचैट पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से पहले एक वीडियो बना रहे थे. इस वीडियो में मुंबई के खिलाड़ी नमन धीर भी नजर आए. पहले तो अर्शदीप ने तिलक को ओए अंधेरे कहा इसके बाद उन्होंने तिलक का मजाक बनाते हुए यह भी कहा कि क्या सनस्क्रीन नहीं लगाया तूने. उस वक्त तिलक वर्मा ने अर्शदीप सिंह को कुछ खास जवाब नहीं दिया लेकिन मैच में तिलक पंजाब किंग्स की टीम पर आग की तरह बरसे और टीम को एक शानदार पारी खेलकर जीत दिलाई.

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अर्शदीप पर फैंस बुरी तरह भड़के

अर्शदीप सिंह का तिलक वर्मा के साथ मजाक करना भारी पड़ा है. मुंबई के फैंस इसे लेकर अर्शदीप पर बुरी तरह भड़क गए हैं. फैंस लगातार अर्शदीप सिंह को ऐसा भद्दा मजाक करने के लिए ट्रोल कर रहे हैं और उन्हें पहले उनकी गेंदबाजी पर ज्यादा ध्यान देने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं. बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब अर्शदीप सिंह अपने सोशल मीडिया वीडियो की वजह से विवादों में आए हैं इससे पहले भी वह कई बार विवादों में फंस चुके हैं.

तिलक की पारी थी दमदार

मुकाबले में तिलक की बल्लेबाजी की बात करें तो इस युवा तूफानी बल्लेबाज ने पंजाब किंग्स के गेंदबाजों को रिमांड पर लिया. उन्होंने मुकाबले में 33 गेंद पर 75 रन ठोक दिए. अपनी पारी के दौरान तिलक वर्मा ने 6 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के लगाए. उनकी पारी से मुंबई के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा काफी खुश नजर आए रोहित तिलक की जमकर तारीफ करते हुए भी नजर आए.