इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज के पहले मैच में IPL 2022 के स्टार परफॉर्मर अर्शदीप सिंह अपना डेब्यू कर रहे हैं। टॉस से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने अर्शदीप डेब्यू कैप सौंपा। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को देखते हुए टीम इंडिया में युवा खिलाड़ियों को लगातार मौके दिए जा रहे हैं।

Congratulations to @arshdeepsinghh who is all set to make his T20I debut for #TeamIndia

He receives his cap from Captain @ImRo45#ENGvIND pic.twitter.com/2YOY15GwRj

— BCCI (@BCCI) July 7, 2022