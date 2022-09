IND vs PAK: आसिफ अली का कैच टपकाना अर्शदीप को पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के अर्धशतक और मोहम्मद नवाज के साथ उनकी अर्धशतकीय साझेदारी से पाकिस्तान ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के रोमांचक मुकाबले में रविवार को यहां भारत को पांच विकेट से हरा दिया।

भारत के 182 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने रिजवान (51 गेंद में 71 रन, छह चौके और दो छक्के) और करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलने वाले नवाज (20 गेंद में 42 रन, छह चौके, दो छक्के) के बीच तीसरे विकेट की 73 रन की साझेदारी से एक गेंद शेष रहते पांच विकेट पर 182 रन बनाकर जीत दर्ज की।

भारत की इस हार की बड़ी वजह में से एक रहे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह जिन्होंने 18वें ओवर में आसिफ अली का आसान सा कैच टपका दिया। अर्शदीप की इस खराब फील्डिंग पर रोहित शर्मा भी आगबबूला हो गए। अर्शदीप का कैच छोड़ना ही पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग मोमेंट साबित हुआ और इसके बाद आसिफ अली ने पाकिस्तान को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया।

इस रोमांचक मैच में अर्शदीप का कैच टपकाना भारतीय फैंस को बिल्कुल भी रास नहीं आया और भारतीय युवा तेज गेंदबाज सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। कुछ लोग अर्शदीप की तुलना पाकिस्तान के हसन अली से करने लगे जो अहम पलों में कैच छोड़ने के लिए बदनाम हैं।

The only reason for me if we lose the match will be Arshdeep ?#INDvsPAK #AsiaCupT20 pic.twitter.com/EweSn0HWnZ — Nasim Ahmad (@nasim_ahmad1) September 4, 2022

Every Indian to Arshdeep Singh when he dropped the catch #INDvsPAK2022 #INDvsPAK pic.twitter.com/oe4oNZFWn6 — Just Another Guy (@JustNotherGuy11) September 4, 2022

People looking at Arshdeep’s smiling face after that drop catch pic.twitter.com/kZE9vB8NU4 — yaarivanu_unknownu (@memesmaadonu) September 4, 2022