ENG vs AUS: इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया का बड़ा नुकसान, ICC ने ठोका भारी जुर्माना; WTC पॉइंट्स भी कटे

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पर दो-दो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) अंक का जुर्माना लगाया गया है, जबकि एजबेस्टन टेस्ट में स्लो ओवर रेट के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ियों की मैच फीस का 40 प्रतिशत भी काट लिया गया है. ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को पहले टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड पर 2 विकेट से रोमांचक जीत हासिल की.

आईसीसी की बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा, "मैच रेफरी के आईसीसी एलीट पैनल के एंडी पाइक्रॉफ्ट ने दोनों टीमों को अपने लक्ष्य से दो ओवर कम करने के बाद प्रतिबंध लगाया था. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने प्रतिबंधों को स्वीकार कर लिया है, जिसका मतलब है कि औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है."

एशेज 2023 का पहला टेस्ट मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने 12 अंक हासिल किए थे लेकिन अब 2 अंको कटने बाद कंगारू टीम के 10 अंक रह जाएंगे. वहीं, हार का मुंह देखने वाली इंग्लैंड के अंक अब 0 से -2 अंक हो गए हैं.

