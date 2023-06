Ashes 2023: शानदार जीत से ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट जगत में बजा डंका, सहवाग ने कहा- टेस्ट इज द बेस्ट

एशेज 2023 का शानदार अंदाज में आगाज हुआ है. मेहमान ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के बैजबॉल रणनीति को जिस तरह से पटखनी दी, उसकी चर्चा पूरे क्रिकेट जगत में हो रही है. ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 281 रनों का टारगेट मिला था जिसे उसने कप्तान पैट कमिंस और नाथन लॉयन के बीच हुआ शानदार 55 रनों की साझेदारी के दम पर हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से जीत दर्ज करते हुए 5 मैचों की एशेज सीरीज में 1-0 की बढ़त अपने नाम कर ली.

इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी एजबेस्टन टेस्ट में पहले ही दिन 393/8 रन के स्कोर पर घोषित कर दी थी जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया 386 रन पर सिमट गई. इसके बाद दूसरी पारी में इंग्लैंड की पूरी टीम 273 रनों पर ढेर हो गई जिससे ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 281 रनों का मुश्किल टारगेट मिला. एक वक्त तक लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया को इतना बड़ा टारगेट हासिल नहीं करने देगी लेकिन कंगारू टीम के कप्तान ने नाबाद 44 रनों की पारी खेलते हुए अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी.

ऑस्ट्रेलिया की इस शानदार जीत का अब पूरे क्रिकेट जगत में डंका बज रहा है. भारत समेत दुनियाभर के क्रिकेटर कंगारू टीम की जीत की तारीफ में कसीदें पढ़ रहे हैं.

वीरेंदर सहवाग ने ट्वीट में लिखा, "क्या टेस्ट मैच था. हाल के दिनों में मैंने जो सबसे अच्छा देखा, उनमें से एक. टेस्ट क्रिकेट सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट है. विशेष रूप से मौसम को ध्यान में रखते हुए इंग्लैंड द्वारा पहले ही दिन पारी घोषित करने का साहसी निर्णय था. लेकिन ख्वाजा दोनों पारियों में उत्कृष्ट थे और पैट कमिंस टेस्ट क्रिकेट में नए मिस्टर कूल हैं. दबाव में क्या पारी खेली और ल्योन के साथ उनकी साझेदारी लंबे समय तक याद रखने वाली है."

What a Test Match. One of the best I have seen in recent times. Testcricket is Best Cricket.

Was a gutsy decision by England to declare just before close on Day 1, especially considering the weather. But Khawaja was outstanding in both innings and @patcummins30 is the new Mr.… pic.twitter.com/9QqC2hjyzr

— Virender Sehwag (@virendersehwag) June 20, 2023