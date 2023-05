फाइनल से पहले नेहरा की मस्ती, मोहित और राशिद को करवाई टू-वीलर की सैर

अहमदाबाद: आशीष नेहरा की कोचिंग में गुजरात टाइटंस ने बीते दो सीजन में शानदार खेल दिखाया है. उनकी कोचिंग में पिछले सीजन में ही आईपीएल डेब्यू करने वाली टीम चैंपियन बन गई. और इस सीजन में टीम फाइनल में पहुंच गई है. नेहरा की खासियत है कि वह खिलाड़ियों से बात करते हैं और उन्हें गाइड करते हैं. वह खिलाड़ियों के लिए बहुत अप्रोचेबल हैं. खिलाड़ी उनसे खुलकर बात कर सकते हैं.

बाएं हाथ के इस पूर्व पेसर को भी खिलाड़ियों का साथ और बात खूब पसंद आती है. इसका एक उदाहरण तब नजर आया जब नेहरा ने राशिद खान और मोहित शर्मा को अपने पीछे बैठाकर टूव्हीलर की राइड की. नेहरा ने यह राइड किसी सड़क पर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर ही की. यह ट्रिपल राइड सिर्फ मजे के लिए की गई थी.

राशिद खान और मोहित शर्मा पीछे बैठे थे और नेहरा उन्हें मैदान की सैर करवा रहे थे. राशिद खान इस टूर्नमेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. वहीं मोहित शर्मा इस सूची में नंबर तीन पर हैं. वहीं गुजरात टाइटंस के ही मोहम्मद शमी इस लिस्ट में सबसे आगे हैं. इससे पता चलता है कि गुजरात की कामयाबी में सिर्फ उसके बल्लेबाजों का नहीं बल्कि गेंदबाजों का भी अहम किरदार है.

गुजरात टाइटंस का मुकाबला आईपीएल 2023 के फाइनल में चेन्नई सुपरकिंग्स के साथ होगा. यह मैच रविवार 28 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जाएगा. गुजरात की टीम लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है. टीम के लिए शुभमन गिल बल्लेबाजी में शानदार फॉर्म में हैं. वहीं गेंदबाजों का प्रदर्शन भी कमाल है.

#GujaratTitans on their way to the #IPLFinal like... pic.twitter.com/nldijNxMR8

— JioCinema (@JioCinema) May 27, 2023