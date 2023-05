IPL 2023: गुजरात टाइटंस की हार के बाद कोच आशीष नेहरा लोगों के निशाने पर हैं, जानिए वजह

आईपीएल 2023 के फाइनल में चेन्नई सुपरकिंग्स से हार के बाद गुजरात टाइटंस का लगातार दूसरी बार खिताब जीतने का सपना टूट गया. रोमांचक मुकाबले में आखिरी बॉल पर गुजरात टाइटंस को हार मिली. चेन्नई को आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रन बनाने थे, मोहित शर्मा के इस ओवर में पहली चार गेंद पर सिर्फ तीन रन बने थे. आखिरी दो गेंद पर चेन्नई को 10 रन चाहिए थे, रविंद्र जडेजा ने पांचवीं बॉल पर छक्का और छठी बॉल पर चौका लगाकर चेन्नई को पांचवीं बार आईपीएल का खिताब दिला दिया. वहीं इस मैच के बाद सोशल मीडिया पर गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा लोगों के निशाने पर हैं.

दरअसल इस ओवर की पहली चार गेंद को मोहित शर्मा ने सटीक लेंथ पर डाला था, इसके बाद गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा ने जयंत यादव के जरिए मैदान पर कुछ मैसेज भेजा और इसके बाद ही बाजी पलट गई. लोगों का कहना है कि आशीष नेहरा की सलाह ने ही गुजरात को हराया है. सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं, जब सब सही चल रहा था, तो ऐसे में बॉलर को रोकने से उसकी एकाग्रता भंग की गई और इसी वजह से गुजरात टाइटंस को हार का सामना करना पड़ा है.

यहां देखें लोगों की प्रतिक्रिया:

It was all going fine untill this nehra came up with some tips. Thank you nehraajii ??? pic.twitter.com/OU1NIrh8hF

— CSK Nomadic ? (@ShammiTu) May 30, 2023