पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीता इकलौता क्रिकेटर, भारत के लिए खेले हैं 22 मैच

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly election) के नतीजे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है. पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भारत के पूर्व क्रिकेटर को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिन्होंने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है. हालांकि उनकी जीत के आधिकारिक ऐलान का इंतजार है.

बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मोयना विधानसभा सीट से भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अशोक डिंडा को प्रत्याशी बनाया था. अशोक डिंडा ने टीएमसी के चंदन मंडल को हराकर दूसरी बार जीत हासिल की है. इससे पहले वह 2021 में पहली बार इसी विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए थे.

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अशोक डिंडा पर बीजेपी ने जताया था भरोसा

भारत के पूर्व क्रिकेटर और तेज गेंदबाज अशोक डिंडा पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से आते हैं. पूर्वी मेदिनीपुर जिले की मोयना विधानसभा सीट से 2021 में पहली बार बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा था, जहां उन्होंने जीत हासिल की थी. 2026 में एक बार फिर बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया, जिसे उन्होंने इसे सही साबित करते हुए एक बार फिर जीत हासिल की. हालांकि उनकी जीत का अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, मगर 17 राउंड में 15 राउंड की गिनती के बाद वह 14 हजार से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं.

भारत के लिए खेले हैं 13 वनडे और नौ टी-20 मैच

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने भारत के लिए 22 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. 13 वनडे मैच में उन्होंने 12 विकेट लिए हैं, वही नौ टी-20 मैच में उनके नाम 17 विकेट है. उन्होंने साल 2009 में श्रीलंका के खिलाफ नागपुर में श्रीलंका के खिलाफ टी-20 में डेब्यू किया था. इसके एक साल बाद साल 2010 में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे डेब्यू किया. वह साल 2013 में आखिरी बार भारत के लिए खेलते नजर आए थे.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में है शानदार रिकॉर्ड

वहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका शानदार रिकॉर्ड रहा है. फर्स्ट क्लास के 116 मैच में उन्होंने 420 विकेट चटकाए हैं. लिस्ट ए के 98 मैच में उनके नाम 151 विकेट है. टी-20 में उन्होंने 147 मैच में 151 विकेट अपने नाम किए हैं. अशोक डिंडा बंगाल क्रिकेट का बड़ा चेहरा रहे हैं.

आईपीएल में पांच टीमों का रहे हैं हिस्सा

अशोक डिंडा आईपीएल में पांच टीमों का हिस्सा रहे हैं. वह आईपीएल के पहले सीजन में केकेआर का हिस्सा बने थे. साल 2008-2010 तक केकेआर का हिस्सा रहे. साल 2011 में वह डेक्कन चार्जर्स का हिस्सा बने. साल 2012-2013 में अशोक डिंडा पुणे वारियर्स का हिस्सा बने. इसके बाद वह 2014-2015 में आरसीबी के लिए खेला. 2016-17 में वह राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स का हिस्सा बने. साल 2017 में वह आखिरी बार आईपीएल में खेलते नजर आए थे. आईपीएल के 78 मैच में उनके नाम 69 विकेट है.