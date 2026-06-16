150 प्लस की रफ़्तार... गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज की भारत ए टीम में एंट्री

2025/26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में वह पहली बार सुर्खियों में आए थे, जहां उन्होंने दस मैचों में 22 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे.
Published On Jun 16, 2026, 03:31 PM IST
Last UpdatedJun 16, 2026, 03:31 PM IST
Ashok Sharma
Ashok Sharma replaces injured Yudhvir Singh in India A: श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई सीरीज के बीच भारत ए टीम में बदलाव हुआ है. चोटिल युधवीर सिंह की जगह तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को भारत ए टीम में शामिल किया गया है. अशोक शर्मा आईपीएल 2026 में गुजरात टाइंटस का हिस्सा थे और उन्होंने 150 प्लस की स्पीड से गेंदबाजी की थी. भारत ए टीम अभी दांबुला में श्रीलंका A और अफ़गानिस्तान A के ख़िलाफ़ 50-ओवर की ट्राई-सीरीज़ खेल रही है.
BCCI ने एक बयान में कहा, पुरुष चयन समिति ने श्रीलंका में चल रही ट्राई-सीरीज़ के लिए इंडिया A टीम में युधवीर सिंह की जगह अशोक शर्मा को शामिल किया है. युधवीर 13 जून को गेंदबाज़ी करते समय अपने दाहिने कंधे में तकलीफ़ की शिकायत की थी और इससे पहले 11 जून को फ़ील्डिंग सेशन के दौरान भी उन्हें ऐसा ही दर्द महसूस हुआ था.
बयान में आगे कहा गया, BCCI की मेडिकल टीम ने एक स्पेशलिस्ट से सलाह लेने के बाद सुझाव दिया कि युधवीर को दाहिने रोटेटर कफ़ की चोट से पूरी तरह ठीक होने के लिए BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) की देखरेख में एक ग्रेजुएटेड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से गुज़रना चाहिए.
अशोक ने IPL 2026 में अपनी तेज़ गेंदबाज़ी से काफी प्रभावित किया था. उन्होंने गुजरात टाइटन्स के लिए छह मैचों में छह विकेट लिए थे, यह टीम रनर-अप रही थी. वह पहली बार 2025/26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में चर्चा में आए थे, जहां वे दस मैचों में 22 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बने थे.
यह घटनाक्रम अशोक के आगामी घरेलू सीज़न के लिए राजस्थान से गुजरात जाने की पुष्टि के बाद हुआ है. घरेलू क्रिकेट में राजस्थान से गुजरात जाने वाले वे भारत के लेग-स्पिनर रवि बिश्नोई के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं. IPL 2026 में 154.2 kmph की रफ़्तार से गेंद भी फेंकी थी. इससे पहले अशोक इंडिया A टीम का हिस्सा थे और उन्होंने 2026 मेन्स T20 वर्ल्ड कप से पहले USA और नामीबिया के ख़िलाफ़ वॉर्म-अप मैच खेले थे.
तिलक वर्मा (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़ (उप-कप्तान), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विपराज निगम, यश ठाकुर, अंशुल कंबोज, अरशद खान, अनुकूल रॉय, अशोक शर्मा