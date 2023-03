ICC Test Rankings: अश्विन ने एंडरसन को पछाड़ा, कोहली ने लगाई लंबी छलांग

बॉर्डर-गावस्कर सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से जीतने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. 4 मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन ने ताजा ICC रैंकिंग में इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन को पछाड़ दिया है. अहमदाबाद टेस्ट से दोनों गेंदबाज संयुक्त रुप से नंबर एक गेंदबाज थे लेकिन चौथे टेस्ट में अश्विन 7 विकेट लेकर एंडरसन से आगे निकल गए हैं. अश्विन के अब 869 रेटिंग प्वाइंट हो गए हैं जबकि एंडरसन के 859 प्वाइंट हैं.

A whole host of India stars have climbed the charts in the @MRFWorldwide ICC Men's Player Rankings after the Border-Gavaskar triumph ?